Пышнотелая модель Эшли Грэм показала свою ежедневную тренировку: эффектное видео

Немало людей во всем мире считают, что пышнотелые модели поддерживают свою форму только благодаря регулярному посещению любимого ресторана. Однако эти мифы активно опровергает Эшли Грэм.

Звезда в своем блоге часто публикует фрагменты с изнурительных тренировок. При этом Эшли Грэм выполняет такие физические упражнения, которые сложно повторить пересечной красавице.

Читайте также: Как это должно работать? – Эшли Грэм заклеила грудь скотчем, чтобы повторить лайфхак Ким Кардашян

На днях на страничке в Instagram модель plus-size показала, как она поднимает штангу весом 60 килограммов. Дополнительную нагрузку на руки Эшли Грэм давали специальные резинки. С немалым грузом звезда приседала в леопардовых лосинах и светлой кофте.

Раньше же Эшли Грэм поделилась с поклонниками видео с тренировки на улицах Нью-Йорка. Модель тянула специальную установку, на которой стоял ее личный тренер. Такие упражнения помогают Эшли держать талию и ягодицы в форме.