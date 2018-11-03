Пышнотелая модель Эшли Грэм показала свою ежедневную тренировку: эффектное видео

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Эшли Грэм показала фрагмент своей тренировки
Эшли Грэм показала фрагмент своей тренировки / Instagram / @ashleygraham

Немало людей во всем мире считают, что пышнотелые модели поддерживают свою форму только благодаря регулярному посещению любимого ресторана. Однако эти мифы активно опровергает Эшли Грэм.

Звезда в своем блоге часто публикует фрагменты с изнурительных тренировок. При этом Эшли Грэм выполняет такие физические упражнения, которые сложно повторить пересечной красавице.

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На днях на страничке в Instagram модель plus-size показала, как она поднимает штангу весом 60 килограммов. Дополнительную нагрузку на руки Эшли Грэм давали специальные резинки. С немалым грузом звезда приседала в леопардовых лосинах и светлой кофте.

 

Раньше же Эшли Грэм поделилась с поклонниками видео с тренировки на улицах Нью-Йорка. Модель тянула специальную установку, на которой стоял ее личный тренер. Такие упражнения помогают Эшли держать талию и ягодицы в форме.

 

Теги: Мода LifeStyle Фитнес Эшли Грем
Источник: 24 Канал
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