Пышнотелая модель Эшли Грэм полностью обнажилась на последнем месяце беременности: 18+

Одна из самых известных моделей plus-size изо дня в день ожидает появления первенца. Перед родами Эшли Грэм решила сняться в эротической фотосессии, показав свою фигуру без одежды.

Соответствующими снимками манекенщица поделилась 20 декабря на официальной инстаграм-странице. По словам Эшли Грэм, она поделилась результатами финальной в 2019 году эротической съемки.

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На нескольких снимка видно, как беременная модель позирует перед камерами полностью обнаженной. На такую ​​откровенную съемку Эшли Грэм согласилась благодаря своему мужу Джастину Эрвину. Именно он выступил фотографом, поэтому будущая мама вовсе не стеснялась демонстрировать свое обнаженное тело перед камерой. Для снимка он использовал обычный стул, на котором устроилась Эшли Грэм.

Последняя съемка в этом году с наибольшей любовью в моей жизни,

– поделилась Эшли Грэм.



Беременная Эшли Грэм полностью обнажилась / Instagram / @ashleygraham

Модель не только позировала перед камерой мужа, но и охотно просматривала результаты эротической съемки. Однако это не первая провокационная фотография в блоге беременной Эшли Грэм: раньше она хвасталась результатами семейной фотосессии с Джастином Эрвином, которая поразила поклонников откровенностью.



Сексуальная съемка Эшли Грэм с мужем​ / Instagram / @ashleygraham



Беременная Эшли на эротической съемке / Instagram / @ashleygraham

О своей первой беременности модель Эшли Грэм сообщила 14 августа. В этот день она с мужем Джастином Эрвином праздновала 9 годовщину бракосочетания, поэтому объявление о пополнении в семье было символическим. Позже манекенщица объявила, что ожидает появление сына. А вот имя будущего ребенка Эшли Грэм решила пока держать в секрете.