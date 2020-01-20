Пышнотелая модель Эшли Грэм родила сына

Одна из самых известных plus-size моделей Эшли Грэм впервые стала мамой. Манекенщица родила мальчика 18 января и пока решила не показывать его лицо.

О пополнении в семье Эшли Грэм рассказала в Инстагам-сторис. По ее словам, роды состоялись вечером 18 января. А вот пол ребенка Эшли Грэм и ее муж фотограф Джастин Эрвин объявили задолго до появления малыша на свет.

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"В 18:00 в субботу наша жизнь изменилась к лучшему. Спасибо за всю вашу любовь и поддержку в этот невероятный час" – написала новоиспеченная мамочка.

Пока неизвестно, как супруги планируют назвать своего долгожданного первенца. Ни Эшли Грэм, ни Джастин Эрвин пока не публикуют фото новорожденного сына. Однако, зная звездных супругов, предполагаем, что поклонникам не придется долго ждать фотографий в сети.



Эшли Грэм стала мамой / Instagram / @ashleygraham

Как известно, о своей первой беременности модель Эшли Грэм сообщила еще 14 августа. В этот день она с мужем Джастином Эрвином проводила время на отдыхе и праздновала 9 годовщину бракосочетания, поэтому объявление о пополнении в семье было достаточно символическим. Впоследствии манекенщица призналась, что ожидает появления сына. А вот имя будущего ребенка Эшли Грэм решила держать в секрете, хоть и намекнула, что уже выбрала его.

К родам пышнотелая модель готовилась очень тщательно. Кроме сбалансированного питания, Эшли Грэм активно занималась йогой, что охотно демонстрировала в сети.