24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Пышнотелая модель Эшли Грэм родила сына

14 Читати новину українською
Эшли Грэм и Джастин Эрван стали родителями впервые / Instagram / @ashleygraham

Одна из самых известных plus-size моделей Эшли Грэм впервые стала мамой. Манекенщица родила мальчика 18 января и пока решила не показывать его лицо.

О пополнении в семье Эшли Грэм рассказала в Инстагам-сторис. По ее словам, роды состоялись вечером 18 января. А вот пол ребенка Эшли Грэм и ее муж фотограф Джастин Эрвин объявили задолго до появления малыша на свет.

Жарко: Пышнотелая модель Эшли Грэм полностью обнажилась на последнем месяце беременности: 18+

"В 18:00 в субботу наша жизнь изменилась к лучшему. Спасибо за всю вашу любовь и поддержку в этот невероятный час" – написала новоиспеченная мамочка.

Пока неизвестно, как супруги планируют назвать своего долгожданного первенца. Ни Эшли Грэм, ни Джастин Эрвин пока не публикуют фото новорожденного сына. Однако, зная звездных супругов, предполагаем, что поклонникам не придется долго ждать фотографий в сети.

Ешлі Грем стала мамою
Эшли Грэм стала мамой / Instagram / @ashleygraham

Как известно, о своей первой беременности модель Эшли Грэм сообщила еще 14 августа. В этот день она с мужем Джастином Эрвином проводила время на отдыхе и праздновала 9 годовщину бракосочетания, поэтому объявление о пополнении в семье было достаточно символическим. Впоследствии манекенщица призналась, что ожидает появления сына. А вот имя будущего ребенка Эшли Грэм решила держать в секрете, хоть и намекнула, что уже выбрала его.

К родам пышнотелая модель готовилась очень тщательно. Кроме сбалансированного питания, Эшли Грэм активно занималась йогой, что охотно демонстрировала в сети.

 

Как приготовить домашние котлеты из фарша: простой рецепт
сегодня
5419
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости США Звездные мамы Звездные дети Эшли Грем LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:20 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 140
сегодня 17:40 Китайский Новый год 2020: дата и традиции праздника
Квітослава Туз 681
сегодня 14:39 Великий пост 2020: история и правила соблюдения
Квітослава Туз 20327
сегодня 13:40 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз 10781
сегодня 11:55 Оскароносный Дэвид Линч отмечает 74-летие: лучшие фильмы культового голливудского режиссера
Марта Вересюк 90
Новости
Больше новостей
Залиште відгук