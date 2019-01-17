Пышнотелая модель Тесс Холлидей показала свои тренировки в спортзале: видео

Американская модель plus-size Тесс Холлидей, вес которой достигает 150 килограммов, имеет армию поклонников в социальных сетях, где она ведет блог о своей жизни. Количество ее подписчиков в Instagram достигает 1,8 миллионов, которым Тесс решила рассказать про свои тренировки в спортзале.

О своих тренировках Тэсс написала на странице в Instagram, отметив, что не видела до этого таких полных людей, которые тренируются.

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Холлидей показала два коротких видео, на которых она выполняет различные упражнения в спортзале.

Я публикую это, потому что хочу, потому что забота о себе выглядит по-разному, потому что до этого момента я не видела полных людей, что тренируются в зале, а жаль. Людей, похожих на меня, часто высмеивают за то, что они "ленивы" или "нездоровые", и никто не скажет этого о ком-то, кого считают "плоским". Мы часто чувствуем, что должны проявить себя и свою ценность, обсудить наше "здоровье" с незнакомцами. Реальность такова, что мы никому ничего не должны. Все тела заслуживают любви, все тела заслуживают уважения, все тела прекрасны,

– заявила модель.

Смотрите видео: как тренируется Тесс Холлидей

Напомним, что в сентябре 2018-го журналист Пирс Морган обратился к Тесс Холлидей с неожиданным заявлением. Мужчина обратил внимание на вес звезды и отметил, что она страдает морбидным ожирением, а значит, может получить серьезные заболевания. таким образом, представитель СМИ намекнул, что избыточный вес может убить манекенщицу. Строптивая Тесс, которая при росте 1,6 метра весит более 150 килограммов, ответила, что в восторге от своего вида, а хейтеры всегда будут преследовать ее.