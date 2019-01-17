Пышнотелая модель Тесс Холлидей показала свои тренировки в спортзале: видео

107 Читати новину українською
Тесс Холлидей
Тесс Холлидей / www.gettyimages.com

Американская модель plus-size Тесс Холлидей, вес которой достигает 150 килограммов, имеет армию поклонников в социальных сетях, где она ведет блог о своей жизни. Количество ее подписчиков в Instagram достигает 1,8 миллионов, которым Тесс решила рассказать про свои тренировки в спортзале.

О своих тренировках Тэсс написала на странице в Instagram, отметив, что не видела до этого таких полных людей, которые тренируются.

Читайте также: Без украшений и макияжа: пышнотелая модель Тесс Холлидэй показала свое подростковое фото

Холлидей показала два коротких видео, на которых она выполняет различные упражнения в спортзале.

Я публикую это, потому что хочу, потому что забота о себе выглядит по-разному, потому что до этого момента я не видела полных людей, что тренируются в зале, а жаль. Людей, похожих на меня, часто высмеивают за то, что они "ленивы" или "нездоровые", и никто не скажет этого о ком-то, кого считают "плоским". Мы часто чувствуем, что должны проявить себя и свою ценность, обсудить наше "здоровье" с незнакомцами. Реальность такова, что мы никому ничего не должны. Все тела заслуживают любви, все тела заслуживают уважения, все тела прекрасны,
– заявила модель.

Смотрите видео: как тренируется Тесс Холлидей

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений T E S S (@tessholliday)

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений T E S S (@tessholliday)

Напомним, что в сентябре 2018-го журналист Пирс Морган обратился к Тесс Холлидей с неожиданным заявлением. Мужчина обратил внимание на вес звезды и отметил, что она страдает морбидным ожирением, а значит, может получить серьезные заболевания. таким образом, представитель СМИ намекнул, что избыточный вес может убить манекенщицу. Строптивая Тесс, которая при росте 1,6 метра весит более 150 килограммов, ответила, что в восторге от своего вида, а хейтеры всегда будут преследовать ее.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
18 января 19:09 Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
Богданна Рибак 499
От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
18 января 17:08 От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
794
Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
18 января 14:08 Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
Богданна Рибак 551
Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
17 января 15:00 Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
Олена Булан 1591
Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
16 января 21:00 Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
Альона Захарова 395
Топ-5 вещей в зимнем гардеробе: советы стилиста
16 января 19:30 Топ-5 вещей в зимнем гардеробе: советы стилиста
Юлія Девда 892
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук