Пышнотелая Нетта Барзилай высмеяла современную культуру еды в новом клипе: видео

Клип Ricki Lake появился на ютуб-канале артистки и сразу же привлек внимание меломанов. В ярком ролике победительница Евровидения-2018, которая может похвастаться пышными формами, высмеивает нездоровую пищу и любовь к фаст-фуду.

Кроме этого, Нетта Барзилай рассказала, что вдохновило ее на создание композиции. Раньше звезда смотрела популярное шоу и хотела найти свой рецепт счастья, или легкий путь к решению проблемы. Поэтому именно это и нашло место в новом клипе Нетти.

"В подростковом возрасте я смотрела "Шоу Рики Лейк" и была очарована всеми теми красочными персонажами, которых она показывала в своем шоу. Это был взгляд на Америку – как на лучшую, так и на худшую из ее сторон. Как и гости Рики, мы хотим советов, быстрых решений и простых лайфхаков, которые сделали бы нас счастливыми и сняли бы грусть. Ricki Lake – как песня, так и человек – это о том, чтобы быть счастливым, прислушиваться к своей интуиции вместо правил общества и танцевать под собственный ритм. Для меня Рики Лейк всегда была той, чьи, казалось бы, недостатки полюбила Америка. Эта песня и видео – мое нелепое, грязное и сальное уважение ей", – поделилась Нетта Барзилай.

Смотрите новый клип Нетты Барзилай Ricki Lake: видео

Нетта Барзилай – Ricki Lake: текст песни

I don’t need ya high heels, bitch I’m higher

Way up where, they can’t touch me

See this face, no I don’t look tired

'Cause I don’t forget to hydrate

Who you think I was

When it's all, right in front of ya

Tell me what you want

Guess what, I dont give a shit

Baby I dance to my own damn drum

And if they don’t then they dumb-dumb-dumb

Ooh, she looking good

She so fire, who is that I see

Moving all around in the mirror

Oh my god, it's me

Baby I dance to my own damn-drum

And if they dont then they dumb-dumb-dumb

Припев:

I’m not gonna teach you how to bake a cake

I don’t need your problems, I’m not Ricki Lake

Diamonds on my finger but my hair is fake

Ah-ah-ah-ah-ah

Dumb-d-dumb-dumb-dumb-d-d-dumb-dumb

Dumb-d-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb

Dumb-d-dumb-dumb-dumb-d-d-dumb-dumb

Dumb-d-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb

Never overthink

Have a drink, baby loosen up

I'ma level up, fill a cup

Make you fall in love

Baby I dance to my own damn drum

And if they don't then they dumb-dumb-dumb

Baby I dance to my own damn drum

And if they dont then they dumb-dumb-dumb

Припев:

I’m not gonna teach you how to bake a cake

I don’t need your problems, I’m not Ricki Lake

Diamonds on my finger but my hair is fake

Ah-ah-ah-ah-ah

I don’t need ya high heels, bitch I’m higher

Way up where, they can’t touch me

See this face, no I don’t look tired

'Cause I don’t forget to hydrate