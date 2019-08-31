Пышнотелая певица Биби Рекса обнажилась для пикантного фото

Американская певица и автор песен албанского происхождения Биби Рекса (настоящее имя которой Блета Рекса), которая 30 августа отпраздновала свое 30 летие, откровенно продемонстрировала, как выглядит ее тело.

Накануне дня рождения Биби Рекса презентовала новый хит – песню с названием 20 Not 20 Anymore ("Мне уже не 20"). В композиции она спела о том, что любит себя сейчас и не вернулась бы в прошлое, если бы такая возможность была.

Интересно: Биби Рексе – 30! Самые популярные песни взрывной блондинки

Впоследствии на своей странице в Instagram звезда опубликовала откровенное черно-белое фото, на котором Биби изображена лишь в трусах и без бюстгальтера. Известно, что Рекса часто сталкивается с дискриминацией относительно своей фигуры и килограммов не только от "хейтеров" в сети, но и даже от известных дизайнеров. Поэтому женщина не боится публично поддерживать идею бодипозитива в социальных сетях и говорить о унижении.

Таким образом знаменитость пытается убедить многих женщин, что нужно всегда быть уверенными в своей красоте и не позволять другим развивать комплексы.

Вот так выглядит 30 лет. Мой костюм на день рождения – это любовь к себе. Бодипозитив... На фото готовлюсь к шоу и крашу губы,

– добавила в подписи Биби Рекса.



Биби Рекса / Instagram / @beberexha



Биби Рекса / Instagram / @beberexha

Биби Рекса – Not 20 Anymore: смотрите видеоклип