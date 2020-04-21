Пышнотелая певица Lizzo обнажила ягодицы в бикини: видео 18+

Знаменитая американская певица Lizzo в который раз эпатировала в сети. Звезда показала свои обнаженные ягодицы в кружевном белье, чем взбудоражила инстаграм.

Как известно, Lizzo – одна из самых талантливых вокалисток современности. Она с легкостью собирает стадионные концерты и получает за свои хиты престижные премии. Однако звезда не скрывает: недавно она комплексовала из-за своих пышных форм и стеснялась их. Поэтому, став знаменитой, Lizzo приняла себя такой, как есть, и призывает других в своем инстаграме делать то же самое.

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В сети артистка не комплексует и охотно появляется в провокационных образах. Так, 21 апреля в ее блоге появилось видео, где Lizzo красовалась в кружевном майке и бикини. Певица обнажила свои пышные ягодицы покрутила ими перед камерой и хлопнула себя. А в заметке объяснила цель своего эротического видео.

"Сосредоточьтесь на части тела, которая вам не нравится в себе, и подарите ей сегодня немного любви", – отметила Lizzo.

Вероятно, именно ягодицы – та часть тела, которой недовольна артистка. Поэтому Lizzo и примерила бикини и показала всем зажигательные движения. Это не первый раз певица щеголяет пышными ягодицами и не редактирует кадры, сделанные в белье.