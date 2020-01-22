Пышнотелая певица Lizzo полностью обнажилась для глянца: фото 18+

Американская певица и рэпер Lizzo (Мелисса Джефферсон) известна в мире не только благодаря своим песням, но и пышным формам. Однако своего тела артистка совсем не стесняется, что доказала, снявшись полностью обнаженной для глянца.

Эротические снимки появятся в новом выпуске журнала The Rolling Stones. А пока представители журнала опубликовали фрагменты из интервью артистки и несколько соблазнительных фото.

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На одном из кадров Lizzo предстала перед камерой полностью обнаженной. 31-летняя певица прикрыла интимные места благодаря удачно выбранной позе. Однако это отнюдь не повлияло на провокационность кадра: Lizzo на каблуках уверенно смотрела в камеру, держа в руках флейту. Не менее эротическими были и другие кадры с зажигательной певицей. Lizzo примерила прозрачные боди с вышивкой, платья, халаты и комплекты нижнего белья.

А вот на обложке глянца зрители смогут увидеть артистку с двумя обнаженными мужчинами. Модели держали цветы в руках, возлагая их к ногам сексуальной певицы.

Певица Lizzo снялась в провокационной фотосессии / The Rolling Stones

Уже в интервью Lizzo не скрывала, что страдала от критики хейтеров. Люди писали в сети, что она уродливая и должна заботиться о своем теле. Поэтому в один момент артистка хотела покинуть сцену и вернуться к непубличной жизни. Однако песни помогают Lizzo быть уверенной в себе и дают это ощущение другим темнокожим женщинам с пышными формами.

Я занимаюсь музыкой, которая, надеюсь, заставляет других чувствовать себя хорошо и помогает мне найти любовь к себе. Именно благодаря ей я обращаюсь непосредственно к темнокожим женщинам, таким же пышным, как я,

– рассказала Lizzo.

Известно, что с детства Lizzo переживала проблемы с восприятием своих форм. Однако, получив мировую славу, артистка начала популяризировать бодипозитив. Lizzo без колебаний демонстрирует пышные формы и не стесняется принимать участие даже в откровенных съемках. Кроме этого, певица появилась в киноленте "Мошенницы с Уолл-Стрит" в образе танцовщицы стрип-клуба.