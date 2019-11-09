Пышнотелая певица Lizzo снялась для обложки британского Vogue: фото

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Lizzo
Lizzo / Instagram / @lizzobeeating

Популярная певица Lizzo, которая также снялась в фильме "Стриптизерши" (Hustlers) вместе с Дженнифер Лопес, впервые украсила обложку британского глянцевого журнала Vogue.

Lizzo впервые дебютировала на страницах британского Vogue. На обложке декабрьского номера пышнотелая певица появилась в роскошном платье от Versace. Даже сама Донателла Версаче опубликовала снимок девушки и подписала, что очень гордится одевать чрезвычайно талантливую артистку.

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Так, поклонники согласились с тем, что Lizzo выглядит "good as hell" – именно так называется одна из самых популярных песен певицы, оторая на ютубе имеет более 41 миллиона просмотров пользователей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений British Vogue (@britishvogue)

 

Она – больше, чем музыкант, Lizzo – это движение. Она во всем посылает месседжи о власти, позитиве и любви к себе, которые сделали ее культовой певицей. За ней следят миллионы во всем мире,
– отметили редакторы Vogue.

Lizzo стала настоящим инфлюенсером. В интервью 31-летняя звезда заявила: "Я хочу, чтобы ты знал, что если ты можешь полюбить меня, ты можешь полюбить и себя".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“I want you to know that if you can love me, you can love your goddamn self.” Born in Detroit to a religious family and raised in Texas, Melissa Jefferson, a.k.a. Lizzo’s special brand of influence act like an antidote and in today’s image-obsessed age. In her first cover interview for #BritishVogue, the star opens up to @Miss_Zing about all things fame and fortune, learning to nurture her own needs and navigating global fame. Read the full interview in the new issue, on newsstands Friday 8 November. #Lizzo photographed by @Kloss_Films, styled by @DenaGia and DoP @GaryBardizbanian, with hair by @YusefHairNYC, make-up by @ReneeGarnes, nails by @NailsByMarySoul.

Допис, поширений British Vogue (@britishvogue)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating)

 

 

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Теги: LifeStyle Мода
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