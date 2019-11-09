Пышнотелая певица Lizzo снялась для обложки британского Vogue: фото

Популярная певица Lizzo, которая также снялась в фильме "Стриптизерши" (Hustlers) вместе с Дженнифер Лопес, впервые украсила обложку британского глянцевого журнала Vogue.

Lizzo впервые дебютировала на страницах британского Vogue. На обложке декабрьского номера пышнотелая певица появилась в роскошном платье от Versace. Даже сама Донателла Версаче опубликовала снимок девушки и подписала, что очень гордится одевать чрезвычайно талантливую артистку.

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Так, поклонники согласились с тем, что Lizzo выглядит "good as hell" – именно так называется одна из самых популярных песен певицы, оторая на ютубе имеет более 41 миллиона просмотров пользователей.

Она – больше, чем музыкант, Lizzo – это движение. Она во всем посылает месседжи о власти, позитиве и любви к себе, которые сделали ее культовой певицей. За ней следят миллионы во всем мире,

– отметили редакторы Vogue.

Lizzo стала настоящим инфлюенсером. В интервью 31-летняя звезда заявила: "Я хочу, чтобы ты знал, что если ты можешь полюбить меня, ты можешь полюбить и себя".