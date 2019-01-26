Рабочие будни в Белом доме: Мелания Трамп опубликовала стильное фото

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Мелания Трамп в Белом доме
Мелания Трамп в Белом доме / www.gettyimages.com

Первая леди США Мелания Трамп не на шутку напугала своих поклонников. Супруга Президента длительное время не публиковала новые фото, ограничившись сообщениями о заснеженной резиденции или архивным снимком с Дональдом Трампом.

Пользователи сети предполагали, что первая леди имеет проблемы со здоровьем, поэтому не уделяет время своему блогу. Однако Мелания Трамп решил успокоить поклонников, показав снимок из рабочих будней в Белом доме.

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Перед камерой она появилась в приталенных черных брюках, водолазке и белом пальто. Солнцезащитные очки и любимые туфли-лодочки завершили офисный look Мелании Трамп. Первая леди прошагала по роскошному балкону резиденции, держа в руках папку.

Как призналась Мелания Трамп в заметке, она настойчиво работает над благотворительной программой BeBest. Совместно со своими помощниками она заняла одну комнату в Восточном крыле Белого дома. К концу 2019 года первая леди планирует представить программу по безопасности в Интернете, борьбе с злоупотреблением опиоидов и поддержанию благосостояния детей.

В октябре Мелания Трамп осуществила первый длительный международный тур по странам Африки. Там она воплотила одни из разработок программы BeBest. В частности, американские власти выделили деньги на лечение, образование и творческое развитие детей в четырех странах. Мелания Трамп увидела в действии благотворительный проект и впоследствии отчиталась о нем в Белом доме

Теги: LifeStyle Меланья Трамп Новости США
Источник: 24 Канал
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