Рабочие будни в Белом доме: Мелания Трамп опубликовала стильное фото

Первая леди США Мелания Трамп не на шутку напугала своих поклонников. Супруга Президента длительное время не публиковала новые фото, ограничившись сообщениями о заснеженной резиденции или архивным снимком с Дональдом Трампом.

Пользователи сети предполагали, что первая леди имеет проблемы со здоровьем, поэтому не уделяет время своему блогу. Однако Мелания Трамп решил успокоить поклонников, показав снимок из рабочих будней в Белом доме.

Читайте также: Первая модница США: эффектные образы Мелании Трамп

Перед камерой она появилась в приталенных черных брюках, водолазке и белом пальто. Солнцезащитные очки и любимые туфли-лодочки завершили офисный look Мелании Трамп. Первая леди прошагала по роскошному балкону резиденции, держа в руках папку.

Как призналась Мелания Трамп в заметке, она настойчиво работает над благотворительной программой BeBest. Совместно со своими помощниками она заняла одну комнату в Восточном крыле Белого дома. К концу 2019 года первая леди планирует представить программу по безопасности в Интернете, борьбе с злоупотреблением опиоидов и поддержанию благосостояния детей.

В октябре Мелания Трамп осуществила первый длительный международный тур по странам Африки. Там она воплотила одни из разработок программы BeBest. В частности, американские власти выделили деньги на лечение, образование и творческое развитие детей в четырех странах. Мелания Трамп увидела в действии благотворительный проект и впоследствии отчиталась о нем в Белом доме