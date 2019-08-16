Работа мечты: фанату "Друзей" заплатят тысячу долларов, если он будет смотреть сериал 25 часов

В США компания Frontier Communications в честь 25-летия популярного сериала устраивает испытания для настоящего поклонника "Друзей"! Так, один "счастливчик", кто сможет смотреть эпизоды сериала 25 часов подряд, получит денежное вознаграждение в размере тысячи долларов.

Условия заработка для сторонника "Друзей" и анкету для участия опубликовал ресурс Frontier. Интересно, что для регистрации нужно указать своего любимого героя, а также объяснить, кто прав в расставании – Рэйчел или Росс.

Читайте также: 10 самых забавных цитат Мэтта Леблана из сериала "Друзья"

После заполнения анкеты ресурс выберет участников, которые должны пройти марафон с 16 до 22 сентября 2019 года. Отмечается, что в течение 25 часов можно посмотреть примерно треть эпизодов сериала "Друзья". В течение просмотра фанат "Друзей" должен делать посты в Twitter и публиковать фото со своими друзьями.

После прохождения челленджа участник получит чек на тысячу долларов, а также подписку на Netflix на 12 месяцев.

Что известно о сериале "Друзья"?Сериал получил бешеную популярность после выхода первых серий в 1994 году. И до сих пор киноманы с удовольствием пересматривают забавные эпизоды о Джои, Чендлере, Россе, Рейчел, Монике и Фибби.



В центре сюжета – история 6 молодых людей, живущих в квартирах напротив. Как и всех жителей Нью-Йорка, их интересуют несколько вопросов: где взять деньги, как найти свое место в жизни, где искать свою любовь и как успеть вовремя внести арендную плату за квартиру. Следовательно главные герои сериала попадают в курьезные ситуации, развлекаются, влюбляются и теряют любимых, меняют работу и пьют кофе в любимом кафе рядом с домом. Смешные истории "Друзей" покорили весь мир, а последняя серия, которая вышла в мае 2004 года, растрогала всех поклонников сериала