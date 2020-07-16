Украинский певец Юрий Юрченко пожаловался на карантинные реалии. Он признался, что из-за отсутствия концертов вынужден работать таксистом со званием заслуженный артист Украины. Музыкант обратился к Зеленскому и назвал продолжение ограничений бестолковым.

Если большинство отраслей возобновили работу после ослабления карантина, то сфера шоу-бизнеса до сих пор остается на паузе, ведь концерты могут происходить только без фан-зон, толпы и в масках. Однако такие условия не устраивают артистов, которые оказались без работы. На ситуацию отреагировал лидер группы Yurcash Юрко Юрченко в фейсбуке.

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Музыкант написал обращение в Министерство здравоохранения Украины и к президенту Владимиру Зеленскому, в котором призвал отменить все карантинные ограничения. Певец отметил, что рекомендации Минздрава никто не соблюдает, а одноразовую защитную маску надевают множество раз. Он также отметил, что люди научились мыть руки и держать социальную дистанцию, однако это достижение только граждан, а не власти.

Он отметил, что в стране все работает в обычном режиме, кроме концертов. Юрий Юрченко убежден, что вероятность заразиться коронавирусом одинакова как на концертах, так и в метро, ​​ресторанах и ночных клубах. Однако артисты уже более 5 месяцев сидят дома без работы. Чтобы зарабатывать на жизнь, сам певец вынужден работать таксистом.

Так какого ... я, Я, заслуженный артист Украины, работаю уже три месяца таксистом,

– написал Юрий Юрченко.

Реакция сети

В комментариях поклонники поинтересовались, в какой службе такси работает лидер группы Yurcash. Музыкант не стал скрывать и откровенно написал, что подрабатывает в Bolt, Uber и Uklon, поэтому к нему могут попасть все киевляне. По просьбе одной из поклонниц забрать ее с Липок Юрко Юрченко отреагировал неоднозначно: "Я не ваш собственный водитель. Но и такое возможно, но это очень дорого".

В общем, заслуженного артиста Украины поддержали пользователи сети. Они отметили, что звезд отечественного шоу-бизнеса действительно жалко, а власть обвинили в бездействии: "Звезды состарятся с тем карантином", "Они не услышат. Им надо сначала в ухо с ноги дать, канал прочистить", "Держитесь".