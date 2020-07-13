Уже вторую неделю в Лондоне продолжается суд по делу бывших супругов Джонни Деппа и Эмбер Херд. При рассмотрении дела появились новые неожиданные детали относительно романа Эмбер и Илона Маска за спиной у Деппа.

Хотя Эмбер Херд и Илон Маск в один голос утверждают, что начали отношения через месяц после развода с Деппом, бывшие члены обслуживающего персонала комплекса, где жили супруги, имеют другое мнение. Они не только видели, как киноактриса приводила инженера-миллиардера в свои апартаменты, но и неоднократно выходила из имения с синяками на лице, сообщается на The Daily Mail.

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Алехандро Ромеро и Тринити Эспарса, которые работали в 2016 году в коплексе, прислали в суд Лондона свои показания, записанные на видео. Они утверждают, что на лице Эмбер Херд не было синяков или каких-либо еще следов насилия 21 мая, – в день, когда, по ее словам, Джонни в очередной раз избил ее и бросил ей в голову мобильный телефон. Кроме этого всю следующую неделю актриса ходила без макияжа и на ее лице тоже не было никаких синяков.

Илон Маск и Эмбер Херд на прогулке / Фото из соцсетей

Уже 27 мая у нее появился синяк под правым глазом и в других местах. Следующие следы насилия появились 4 июня – один синяк на шее и два на шее, "которые были очень похожи на следы пальцев", но в то время Деппа не было в городе и вроде в стране тоже. То есть, по мнению консьержей, кто-то это сделал вместо него. Когда адвокат актера спросил бывшую работницу комплекса, с кем в этот период регулярно пересекалась мисс Херд, Эспарса коротко ответила: "Илон Маск". "Виделась ли мисс Херд с кем-то еще?" – уточнил адвокат, на что та ответила: "Нет".

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Такую же информацию подтвердил и бывший охранник комплекса Алехандро Ромеро, который заявил, что Маск появлялся в пентхаусе "несколько раз за неделю". По его словам, он приходил к актрисе поздно вечером, обычно в 23:00, но он ни разу не видел, чтобы Маск покидал имение, потому что на его смену приходил другой мужчина в 01:00.

"Мисс Херд утверждает, что Джонни Депп подбил ей правый глаз, попав в него брошенным телефоном. Однако никаких следов на ее лице после той ссоры не осталось. Через две недели они появились. Но мистера Деппа не было все это время в стране. У мисс Херд также появились другие следы насилия. Ее явно кто-то душил. Кроме того, у нее была перебинтована рука. В течение этих двух недель в пентхаусе, в котором она жила, появлялся только один человек – Илон Маск!" – констатировал Адам Волдман, адвокат Деппа.