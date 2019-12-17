Рацион самой красивой женщины планеты: как питается Анджелина Джоли

Анджелина Джоли считается самой красивой женщиной планеты. Это результаты масштабного опроса, проведенного американским журналом Vanity Fair. Почти 60% людей проголосовали за Джоли. Ни одна другая претендентка не набрала и десяти процентов. Чтобы достичь таких результатов, нужна не только "хорошая" генетика, но и соответствующий стиль жизни, уход за собой и конечно – рацион питания.

Победа Анджелины – вполне прогнозируема. Она, прямо говоря, роскошно выглядит. Уже несколько десятков лет место актрисы в самых топах самых красивых, сексуальных, привлекательных – забетонированно. Какую бы роль Джоли не воплощала на экране, это будет соблазнительно.

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Такую форму Анджелина поддерживает благодаря особой философии питания. Звездная актриса ее не скрывает. Наоборот – старательно популяризирует.



Анджелина Джоли Анджелина Джоли

Меню Анджелины Джоли

► Полба

Меню миссис Смит состоит из так называемых древних злаков. Среди них, например, дикая пшеница полба. Это растение не воспринимает никакие удобрения. Поэтому, если она в вашей тарелке, то можете быть уверены – едите абсолютно органический продукт.



Вареная полба // фото 1000.menu

► Семена чиа

В рацион Джоли входят семена чиа. Последние исследования ставят под сомнение реальность чрезвычайно полезных свойств этого продукта, впрочем он точно не повредит. Главный его минус – высокая стоимость, и для голливудской звезды – это конечно не проблема.



Семена чиа

► Гречка

Но кроме этих непривычных для многих растений, Анджелина питается и тем, что регулярно попадает на стол украинских семей. Пшено и обычная гречка. Да, да. Обыденная для большинства из нас гречка стала важным открытием для звездной актрисы. Несмотря на то, что эта каша заметно дешевле, чем, к примеру, новомодное киноа. Пользы для организма в ней – не намного меньше. А в каких-то аспектах даже больше.

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В гречке есть йод, которого вы не найдете в киноа. Еще гречка содержит, кальций, магний, фосфор, витамины группы B и, конечно, сложные углеводы. А еще рутин, который укрепляет наши сосуды. Там же достаточно клетчатки. Находкой гречка является для людей, страдающих диабетом. Эта крупа хоть немного, но все же снижает уровень сахара. К тому же гречка сытная. Чтобы наесться – не надо всыпать в себя килограммы.

В супермаркетах многих развитых стран гречка красуется в отделе суперпродуктов. Чуть ли не в аптеках. Правда, речь чаще о зеленой, необжаренной гречке. Ее многие считают полезной. Ну, мол на производстве не обрабатывали, поэтому и вредных элементов не добавили. Это утверждение абсолютно безосновательно. Различные исследования упорно убеждают: бурый и зеленый варианты этой крупы – все равно крутые для организма человека. Более того, привычную для нас гречку готовить легче и быстрее.



Бурая и зеленая гречка Бурая и зеленая гречка

Вариантов блюд с гречкой – очень много:

с мясом,

с овощами,

разнообразные супы,

и даже десерты: надо всего лишь смешать в блендере фрукты и гречку,

еще гречишный чай.

Одним словом, выбирайте, что вам по вкусу.

А вот истории, о том, что гречка магическим образом спасает от рака – не более, чем обычный миф. Его источник – кверцетин, который содержит гречка. Это вещество в опытах на животных действительно показало определенное противоопухолевое действие. Но получить какую-то заметную дозу этого от кверцетина из еды – просто нереально. В человека столько не влезет. Поэтому здесь гречка – не вариант. От рака не спасет. Зато поможет поддерживать хорошую форму и просто оставаться здоровым. Это, конечно, если не впадать в крайности. Как сделала Джоли.

Как Джоли напугала своих поклонников

Анджелина заставила серьезно волноваться своих поклонников. Напряженный график суперзвезды, стрессы и физические нагрузки – все это обычное дело для актеров Голливуда. Но Джоли решила, что в таких условиях замечательной идеей будет еще и держать себя в пределах 60 килокалорий в день. Результат вполне прогнозируемый. Таблоиды начали сообщать о том, что у актрисы проблемы со здоровьем. Поговаривали: Анджелину в срочном режиме госпитализирован. Доставили в психиатрическую больницу. Там звезде помогали преодолеть булимию и анорексию. При росте 170 сантиметров, вес звезды якобы упал до 35 килограммов.

Насколько близки к истине все эти слухи – точно неизвестно. И бледный, худощавый вид актрисы действительно испугал ее фанов, а по рассказам – и родных. Теперь, впрочем, ситуация под контролем. Джоли возвращается к привычным, родным параметрам. И это логично. В конце концов, самой красивой женщиной на планете Анджелину признавали именно тогда, когда она была здоровой и энергичной.

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Анджелина Джоли для Harper's Bazaar в 2019 году