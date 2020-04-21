Рацион Шварценеггера: как питается американский Терминатор

Арнольд Шварценеггер – константа нашего мира. Поколения меняются, властные режимы падают и поднимаются, вирусы появляются и исчезают, а Шварц продолжает качать бицуху и выглядеть, как самый крутой человек на планете.

Арнольду уже за 70, но он успел побывать спортсменом, актером, продюсером, политиком, бизнесменом и даже беременным. Неизменным сквозь все эти ипостаси оставалось одно – походы в тренажерный зал.

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В свои 70 с лишним Шварц до сих пор каждый день таскает железо, иногда даже дважды в день. Тренировки конечно значительно короче, чем в дни боевой славы – по 45 минут вместо нескольких часов. Да и вес на штанге уже совсем другой, но это в 72 года.

Подход к работе в зале не единственное, что пришлось существенно изменить Арни, чтобы оставаться на высоте даже в таком почтенном возрасте.

Рацион Шварценеггера

В 60-70-х годах, то есть на старте и во время активной карьеры культуриста, – это был ночной кошмар современного диетолога. Чтобы перечислить все, что тогда ел Арни, понадобится отдельная программа, поэтому подробно остановимся только на завтраке.



Рацион Шварценеггера / Скриншот из видео

Все это в половине 8 утра. В общем Шварц ел 6 раз в день и все походы за стол были в том же духе, что и завтрак. Куча яиц, молока, а на ужин, например, терминатор поглощал бургер из полукилограммового куска мяса.

Тренироваться при таком рационе нужно просто как проклятому, чем Арни и занимался. Не обходилась тогда жизнь бодибилдеров и без стероидов. Так что со здоровым образом жизни все это имеет мало общего, впрочем свою роль выполняло безупречно. Арнольд хотел быть большим, поэтому именно таким он и был. Семь титулов Мистер Олимпия не дадут соврать.



Тренировка Шварценеггера / Фото sfd.pl

Примером Шварценеггера образца середины прошлого века вряд ли стоит пользоваться тем, кто хочет иметь долгую и здоровую жизнь. Ваша генетика может просто не позволить пройти эти 7 кругов тренировочного и общепитовского ада. Впрочем уже даже тогда у будущего губернатора штата Калифорния можно подсмотреть идеи, которые пригодятся и сейчас буквально любому.

Среди прочего Арнольд уже в то время настаивал на том, что сахар является абсолютно лишней вещью в рационе. Он советовал заменять его на мед, впрочем, и количество последнего придирчиво контролировать. Ведь несмотря на потенциальную и часто преувеличенную пользу, мед – это, прежде всего, тот же сахар.



Арни сахар заменил медом / Фото Status Quo

С прекращением активной карьеры бодибилдера и с неизбежным процессом старения, терминатору пришлось существенно менять подход и к тренировкам, и к питанию. Тем более бурные времена профессионального культуризма не прошли бесследно и Арни сделали несколько операций на сердце.

Собственно сейчас, ограничение употребления сахара, осталось едва ли не единственным принципом питания, который Арнольд Шварценеггер взял из своей молодости. И вот с этим более, чем 70-летним Арни, – нам всем уже ощутимее по дороге. Уже первого взгляда на холодильник звезды достаточно, чтобы понять насколько он изменил свои приоритеты.



Холодильник Шварценеггера / Скриншот из видео

"Это холодильник в моем офисе. Что у нас здесь: фрукты, овощи. Одна из моих вообще любимых вещей, особенно после тренировки – кусочки арбуза. Радлер – это такой немецкий напиток, смесь лимонада и пива. Очень его люблю", – рассказал Арнольд Шварценеггер.



Радлер – любимый напиток Шварценеггера / Скриншот из видео

В какой-то момент Шварц даже начал раскручивать себя в образе вегетарианца, принял участие в работе над фильмом "Переломный момент", который прославлял такой образ жизни. Не имеем ничего против вегетарианцев, но фильм получился мягко говоря так себе, с массой ляпов и псевдонаучными выводами.



"Переломный момент" / Фото YouTube

Да и сам Шварценеггер на самом деле не отказался от употребления мяса. Впрочем убеждает, что все же существенно сократил употребление пищи животного происхождения. В конце концов, несмотря на то, сколько он ел его в молодости, это было несложно.

"Как вы видите, я стараюсь заботиться о своем здоровье. Конечно, это не всегда так было. В молодости я мог себе позволить очень многое. Теперь это по большей части овсянка, овощи, зелень. Стараюсь немного держаться на расстоянии от мяса, животных продуктов. Мнение, что животный белок – единственный способ быть сильным и большим, все же не выдержало испытания временем. Я отверг это и чувствую себя теперь намного лучше", – пояснил Шварценеггер.



Арнольд Шварценеггер сейчас / Wall Street Journal

От чего Арни действительно отказался наотрез – это традиционное молоко. Мы уже не раз здесь говорили о молоке и современная наука действительно склоняется к тому, что людям следует ограничить употребление животного молока. Впрочем именно ограничить. Если ваш организм нормально справляется с лактозой – молочным сахаром, то волноваться не стоит. Но и заливать в себя молоко стаканами тоже не нужно. Мера – наше все.

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Шварц так или иначе свой выбор сделал, перейдя исключительно на миндальное молоко. Это по сути напиток на основе миндальных орехов, его можно сделать и дома. В любом случае, обойдется он не дешево. Не менее сотни гривен за литр. Такое молоко даст немало пользы организму, но точно не является обязательным в вашем рационе.



Миндальное молоко / Фото Pinterest

А вот, что точно стоит взять из подхода Арнольда Шварценеггера, это гибкость взглядов в том, что касается собственного питания и конечно умения слушать свой организм. Ведь он на самом деле, даже лучше терминатора, знает что полезно, а что нет именно для вас.