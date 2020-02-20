Рада, что я украинка, – Alyona Alyona рассказала, за что гордится Родиной

Одна из самых популярных украинских рэп-исполнительниц, обладательница многочисленных премий Alyona Alyona никогда не скрывала свою гражданскую позицию. Теперь звезда опубликовала пост, в котором рассказала о любви к Украине и гордости за родную землю.

Alyona Alyona за короткое время стала кумиром миллионов. Такие люди, как она, способны влиять на мнение общества и пропагандировать важные вещи. В новой публикации на инстаграм-странице артистка выразила свою любовь к родной земле и вспомнила всех участников ее команды.

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Первое, что отметила звезда – она счастлива быть украинкой: расти в этих полях, собирать грибы в лесах, снимать клип в горах, говорить на украинском, носить нашу одежду, пользоваться вещами украинских производителей, смотреть отечественное кино.

Счастлива быть в том окружении, в котором я есть. И пусть оно разговаривает на русском языке, пусть слушает американскую музыку, играет на африканских инструментах, использует европейскую технику, ездит на автомобилях из разных стран мира... однако делает все для развития культуры Украины именно через музыкальный сегмент,

– написала исполнительница.

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Alyona Alyona рассказала, что в ее команде есть люди из разных уголков Украины: Киева, Тернополя, Харькова, Кировограда, Винницы, Луганска, Крыма.

Каждый из нас владеет своим суржиком, традициями, воспоминаниями, каждый имеет свои жизненные обстоятельства – почему мы оказались все здесь, что нам пришлось оставить, каковы наши направления,

– прокомментировала знаменитость.

Артистка призналась, что, рассказывая про Украину заграницей, она гордится тем, как наш народ изменился за последние 10 лет. Она счастлива, что когда-то не уехала работать в другую страну, а преуспела здесь.

Украина имеет множество перспектив для каждого. За последние 10 лет мировоззрение украинцев изменилось. Мы начали расцветать, верить в себя и в людей, заботиться о природе, давать больше детям, работать над собой. Мне приходится много рассказывать про Украину заграницей и я так кайфую, говоря сколько красоты на нашей земле, какие люди на ней живут, чем занимаются, а главное, что мы – прогрессивная страна, которая славится не только политикой, войной и спортом,

– поделилась Alyona Alyona.

Знаменитость призвала влиять на ход истории и не забывать любить свое государство.

Мы творим историю и теперь только от нас зависит, какими будут следующие 10 лет. Любите Украину,

– обратилась к землякам репперша.