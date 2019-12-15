Ради детей: Слава и Эдгар Каминский появились вместе на детском празднике

Бывшие супруги, которые расторгли отношения в начале июля этого года, решили забыть личные противоречия, чтобы подарить настоящий праздник для своих детей. Вчера, 14 декабря, они появились вместе на дне рождения пятилетнего Леонарда и четырехлетней Лауры. Похоже, паре удалось избежать конфликтов после развода.

Только в ноябре экс-влюбленные решили друг за другом обнародовать истинные причины своего расставания. У каждой из звезд были свои собственные взгляды на то, почему их семейная жизнь потерпела крах после пяти лет официального брака. Слава назвала причиной вмешательство родителей в личную жизнь пары, Эдгар в то же время ссылался на ревность жены и частые ссоры.

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Несмотря на то, что слухи о расставании звездной четы до сих пор ходят в прессе, они решили снова стать одним целым ради праздника совместных детей.

12 декабря Слава Каминская поделилась в сети трогательной заметкой по случаю дня рождения своего сына Лео. Чувственные поздравления певица дополнила архивными кадрами мальчика, чтобы показать, как он изменился и подрос.

Мой маленький взрослый, мой гений, моя любовь, тебе уже 5 лет! Я прекрасно помню день нашей с тобой встречи. Ты невероятный ребенок. Я благодарна тебе за то, что когда-то выбрал именно нас с папой своими родителями,

– умилила Слава Каминская.

Чтобы организовать незабываемую вечеринку, звездная мамочка решила объединить два дня рождения, ведь ее дочери Лауре исполнилось четыре года накануне, 6 декабря. На праздник были приглашены знаменитости украинского шоу-бизнеса, крестные родители и близкое окружение бывших супругов.

Однако самым большим подарком для детей, которые после развода пары остались жить с мамой, стало появление Славы и Эдгара рядом в хорошем настроении. Ради сына и дочери они забыли об обидах и радостно позировали для общего фото и общались на празднике, что неоднократно продемонстрировали в инстаграм-сторис.



Слава Каминская с бывшим мужем Эдгаром / Screenshot / Instagram / @edgar_kaminskyi

Известный пластический хирург презентовал праздничный торт для дочери и играл с детьми в течение всего вечера. Для Лео и Лауры организовали насыщенную развлекательную программу – фокусы, шоу мыльных пузырей и дискотеку с конфетти.