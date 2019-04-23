Ради рекорда Гиннеса: американец посмотрел фильм "Капитан Марвел" 116 раз

Американский поклонник творений от мира Marvel установил новый рекорд в книге Гиннеса. Мужчина пересмотрел фильм "Капитан Марвел" больше 100 раз, благодаря чему стал зрителем, который видел фильм максимальное количество раз.

Об этом сообщает иностранное издание CinemaBlend. Также в источнике отмечается, что предыдущий рекорд составлял 104 раза, что также является большой цифрой. Однако американцу Стиву Руппелю удалось превысить его еще в десять раз.

Читайте также: Очередной рекорд от Marvel: фильм "Капитан Марвел" собрал в прокате больше миллиарда долларов

Фильм "Капитан Марвел" вышел на большой экран в марте 2019 года, однако в прокате заработал свыше одного миллиарда долларов. Немалую выручку создателям обеспечил житель штата Висконсин. Он побывал на фильме 116 раз, что обеспечило ему место в книге рекордсменов Гиннеса.

Мужчина признался, что максимум за день он просмотрел фильм семь раз. Для семи сеансов ему понадобилось 14 тысяч 268 минут. А для того, чтобы установить рекорд, Стив брал отгулы на работе, а также дольше задерживался на обеденном перерыве. Доказательством того, что он действительно пересмотрел фильм такое количество раз, являются двое спутников, которые ходили вместе с ним в кинотеатр, а также его фото возле постера.