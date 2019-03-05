Радио ВВС убрали из эфира песни Майкла Джексона перед выходом скандального фильма

Компания ВВС принял решение прекратить запускать в эфир песни легендарного поп-короля. Управляющие радиостанцией решили сделать это перед выходом скандального фильма о Майкле Джексоне, в котором его обвиняют в педофилии.

Недавно стало известно, что весной 2019 года телеканал НВО представит документальный фильм о жизни короля поп-музыки Майкла Джексона. Однако в картине он предстанет не только с хорошей стороны. Двое мужчин будут рассказывать о насилии, которому подверглись от звезды. Именно это стало причиной исчезновения из эфира радио ВВС его песен. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

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Представители радиостанции приняли решение убрать хиты короля еще в конце февраля, за неделю до премьеры скандальной киноленты. К слову, документальный фильм под названием "Покидая Неверленд" ("Leaving Neverland") выходил на канале НВО 3 и 4 марта. Именно из-за обвинений Майкла Джексона в педофилии его легендарным песням объявили категорический бойкот.

Стоит добавить, что родственники знаменитости отрицают все обжалования, называя киноленту "очередной перефразировкой устаревших утверждений". Они подали судебный иск против телеканала НВО, требуя компенсацию в размере 100 миллионов долларов.

Смотреть трейлер к фильму о Майкле Джейсона "Покидая Неверленд" ("Leaving Neverland"): видео