Радивиловский "Х-фактор": Оля Цибульская потрясла сеть снимком 20-летней давности

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Оля Цибульская
Оля Цибульская / Instagram / @cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская теперь с легкостью собирает залы поклонников на своих концертах и является желанным гостем на светских мероприятиях. Однако когда-то путь к успеху звезда вынуждена была пробивать благодаря вокальным шоу.

В сети Оля Цибульская показала одно из архивных фото, когда еще не была популярной. На кадре видно, как 13-летняя артистка в приталенном белом платье и с микрофоном в руках исполняет песню. Выступление состоялось в родном для нее городе Радивилове, что на Ровненщине. По словам Оли Цибульской, это был один из первых ее конкурсов.

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"1999 год. Один из моих первых вокальных конкурсов. Я на сцене городской школы пою для четырех членов жюри. Такой себе Радивиловский "Х-фактор". В зале нас 5, а я представляю, что даю сольный концерт в "Дворце спорта" с полным sold out. Интернета у нас тогда не было, поэтому, чтобы выучить песню на выступление, мы с одноклассником-клавишником читали программу телепередач в газете, искали концерт и подбирали аккорды просто с экрана. Если не успевали – ждали неделю до следующего эфира", – рассказала Оля Цибульская.

Нетипичное сообщение артистка завершила игрой для поклонников. Оля Цибульская предложила людям угадать, какую песню она исполняла, намекнув, что трек с украинского хит-парада 90-ых.

До всеукраинской славы Оле Цибульской пришлось принять участие в большом количестве вокальных проектов. Сначала певица выступала в команде КВН и конкурсах, которые не приносили ей признание. Билетом в мир шоу-бизнеса стал проект "Фабрика звезд", который в 2007 году Оля Цибульская триумфально покорила. После победы на проекте певица присоединилась к группе "Опасные связи" с участием Александра Бодянского, а уже через 2 года начала успешную сольную карьеру.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Оля Цибульская
Источник: LifeStyle 24
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