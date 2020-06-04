Звездная пара украинских телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов любит радовать поклонников совместными фотографиями. 3 июня, в Киеве, после длительных осадков, горожан очаровала двойная радуга. Поэтому влюбленные на красивом фоне устроили фотосессию.

Семейным кадром на личной странице в инстаграме поделился телеведущий Юрий Горбунов.

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Несмотря на карантин, Катя и Юрий дома не скучали. Они весело проводили время дома со своим сыном Иваном и выезжали на окраине Киева. Но теперь, когда уже ввели значительные послабления, погода за окном не радует. Однако постоянные дожди и отсутствие тепла телеведущую не пугают. В первый день лета она смогла окунуться в холодный бассейн посреди ночи.

Поэтому после проливных дождей Осадчая и Горбунов не загрустили в доме, а решили сделать фотосессию во дворе собственного дома.

Катя надела фиолетовую рубашку и черные брюки, а синяя лаковая куртка только дополнила этот образ. Юрий появился в кадре в белой рубашке и серых брюках с черными лампасами. Влюбленные супруги нежно обняли друг друга на фоне радуги.

"Радуга всегда вдохновляет", – лаконично подписал фото Юрий Горбунов.

Поклонники не остались в стороне от такого милого кадра, поэтому написали много приятных комментариев.

"Бусинки", "Обожаем вашу пару. Вы настоящие, заметно, что вы любите друг друга", "Вы такие замечательные. Счастья вам", "Вы лучшие", – писали фанаты под фотографией.