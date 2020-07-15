Голливудский актер Райан Рейнольдс уже давно получил звание короля юмора. Знаменитость обожает шутить над своей женой и коллегами, поэтому за его страницей следят миллионы любителей такого троллинга. И на днях "жертвой" насмешек стал Брэд Питт.

В инстаграм-сторис Райан Рейнольдс вспомнил, как сотрудничал со своим коллегой на съемочной площадке. Мало кто обращал внимание, что именно Брэд Питт исполнил эпизодическую роль в супергеройском фильме "Дэдпул-2". Его сцена заняла всего несколько секунд, что и стало поводом для шутки.

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По сюжету, герой Брэда Питта был невидимкой. И только в сцене смерти он появился в кадре на несколько секунд.

"Я работал со многими замечательными актерами. Этот парень сыграл невидимку", – написал Райан Рейнольдс, добавив фото, на котором видно только немного лица Брэда Питта.

Райан Рейнольдс потроллил Брэда Питта / Фото Instagram / @vancityreynolds

Интересно, что это впервые Брэд Питт согласился сыграть в супергеройский ленте Marvel. По словам Райана Рейнольдса, за свою работу он попросил всего лишь чашечку кофе. Такое вознаграждение за сцену на несколько секунд потрясла главного актера фильма "Дэдпул".

"Мне сказали, что все, что он хочет, – это кофе. Тогда я спросил: сеть кофеен или одну чашечку кофе? И мне сказали, что одна чашка кофе. Это было его способом сказать, что он делает это просто так. Это самый приятный поступок, который только можно было сделать", – поделился Райан Рейнольдс в одном из интервью.

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Что известно о фильме "Дэдпул-2"

Это продолжение супергеройской ленты "Дудпул". Фильм вышел на большой экран в 2018 году и покорил весь мир юмором и зрелищным экшном.

По сюжету, главный герой Дэдпул получает бессмертие и способность регенерироваться из-за научного эксперимента. Уничтожив человека, который изуродовал его, главный герой немного скучает. И к его счастью в городе есть много бандитов, преступников и злодеев, которых можно остановить. И это Дэдпул успешно делает, пока его любимую девушку Ванесу не убивают во время нападения на его квартиру. С этого начинается попытка героя обрести себя и помочь одному подростку с суперсилами не перейти на сторону зла.

Сейчас ведутся переговоры о создании третьей части фильма "Дэдпул". Предыдущая лента завершается намеком, что Дэдпул, которого сыграл Райан Рейнольдс, будет пытаться вернуться в прошлое, чтобы спасти свою возлюбленную.

Смотрите трейлер к фильму "Дэдпул-2": видео