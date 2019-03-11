Райан Рейнольдс показал архивное фото и шокировал фанатов: неожиданные подробности

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Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс / www.gettyimages.com

Голливудский актер Райан Рейнольдс рассказал поклонникам о том, как его фото в 3-летнем возрасте напечатали в одной местной газете. Но такой снимок шокировал не только его поклонников, но и самого Райана.

Новое фото муж актрисы Блейк Лайвли опубликовал на своей странице в Instagram. Так, ванкуверская газета напечатала фотографию трехлетнего Райана, когда он купался в городском бассейне вместе с родителями.

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Рейнольдс выглядит милым малышом со светлыми волосами и улыбкой. Однако подпись в газете впечатляет: журналисты канадского издания написали под фото точный адрес, где он проживал: "Это Райан Рейнольдс, ему 3 года, и он наслаждается водными процедурами в детском бассейне Kits. Райан живет по адресу: улица Оливер Кресент, 2382".

Это старая вырезка из газеты моего родного города. Я думаю, они поступили благоразумно, когда наконец закрыли раздел под названием "Хотите знать, где живет этот ребенок?"
–  написал под фото актер.

Своей публикацией Рейнольдс напомнил об опасности разглашения конфиденциальной информации и этим пристыдил канадскую газету.

Раян Рейнольдс
Райан Рейнольдс / Instagram / @vancityreynolds

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Теги: LifeStyle Скандал Новости LifeStyle Голливуд Дети и несовершеннолетние
Источник: LifeStyle 24
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