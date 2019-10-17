Райан Рейнольдс рассекретил пол третьего ребенка от Блейк Лайвли

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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Instagram / @blakelively

Голливудский киноактер Райан Рейнольдс недавно в третий раз стал отцом. Раньше у него родилось две дочери в браке с Блейк Лайвли и на этот раз мужчина назвал пол третьего малыша – у супругов родилась девочка.

Об этом звезда фильма "Дедпул" признался на своей странице в твиттере. Райан обнародовал семейное фото с прогулки, где гуляет с Блейк и ребенком.

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Я люблю Британскую Колумбию. И хочу, чтобы мои дочки росли на той же игровой площадке на природе, где рос я,
– поделился Рейнольдс в соцсети.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс
Счастливые Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с дочерью / Twitter / @Ryan Reynolds

Правда, кроме пола ребенка фанаты больше ничего не узнали. Лицо девочки он зарисовал с помощью фоторедактора, а ее имя решил пока держать в тайне. Никаких заявлений также не делает и Блейк Лайвли без лишнего шума журналистов.

Добавим, что о третьих родах киноактрисы в СМИ узнали лишь в начале октября, а прошли они на самом деле еще в августе. Таким образом звезды хотели сохранить конфиденциальность и насладиться друг другом. О третьей беременности пара призналась публике лишь в мае этого года, когда Блейк уже была на шестом месяце беременности.

Что известно об отношениях Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли?После серии неудачных романов с актерами Блейк Лайвли познакомилась с Райаном Рейнольдсом в Голливуде. Всего 11 месяцев романа им хватило, чтобы понять, что это именно тот человек, с которым стоит идти к алтарю. Официально Блейк и Райан поженились в 2012 году.

От начала отношений актеры решили не афишировать свою частную жизнь, поэтому крайне редко они дают интервью и рассказывают о своих отношениях. В то же время в сети Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс охотно делятся совместными снимками и кадрами с отдыха. Супруги воспитывают двух дочерей: 4-летнюю Джеймс и 2-летнюю Инес.

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Теги: LifeStyle Звездные дети Новости LifeStyle Блейк Лайвли Голливуд Звездные мамы
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