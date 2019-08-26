Райан Рейнольдс с юмором поздравил Блейк Лайвли с днем рождения: курьезные фото

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Райан Рейнольдс с юмором поздравил Блейк Лайвли
Райан Рейнольдс с юмором поздравил Блейк Лайвли / Instagram / @vancityreynolds

Голливудская актриса Блейк Лайвли 25 августа отметила свое 32-летие. Такой день не обошел вниманием ее муж Райан Рейнольдс, который подобрал курьезные фото с женой.

Актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли считают одной из самых забавных пар Голливуда. Супруги не боятся публично смеяться друг над другом в сети, публикуя забавные сообщения.

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День рождения Блейк Лайвли ни стало исключением. 25 августа Рейнольдс опубликовал серию снимков с женой, где она то закрыла глаза, то позирует не с лучшего ракурса. В то же время сам актер на снимках выглядит прекрасно.

С днем ​​рождения, Блейк, – лаконично написал Рейнольдс.

Уже в комментариях к сообщению он в шутку отметил, что "нет неудачных фото". Сейчас Блейк Лайвли не отреагировала на шутку звездного мужа. Однако, зная этих супругов, актриса придумает оригинальный ответ Райану Рейнольдсу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Что известно об отношениях Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли?​
После серии неудачных романов с актерами Блейк Лайвли познакомилась с Райаном Рейнольдсом в Голливуде. Всего 11 месяцев романа им хватило, чтобы понять, что это именно тот человек, с которым стоит идти к алтарю. Официально Блейк и Райан поженились в 2012 году.

С начала отношений актеры решили не афишировать свою личную жизнь, поэтому крайне редко они дают интервью и рассказывают о своих отношениях. В то же время в сети Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс охотно делятся общими снимками и кадрами с отдыха. Супруги воспитывают двух дочерей: 4-летнюю Джеймс и 2-летнюю Инес. В мае Брайан и Блейк объявили, что ожидают появление третьего ребенка.

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Теги: Голливуд LifeStyle Блейк Лайвли Курьезные новости Звездные дни рождения
Источник: LifeStyle 24
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