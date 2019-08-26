Райан Рейнольдс с юмором поздравил Блейк Лайвли с днем рождения: курьезные фото

Голливудская актриса Блейк Лайвли 25 августа отметила свое 32-летие. Такой день не обошел вниманием ее муж Райан Рейнольдс, который подобрал курьезные фото с женой.

Актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли считают одной из самых забавных пар Голливуда. Супруги не боятся публично смеяться друг над другом в сети, публикуя забавные сообщения.

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День рождения Блейк Лайвли ни стало исключением. 25 августа Рейнольдс опубликовал серию снимков с женой, где она то закрыла глаза, то позирует не с лучшего ракурса. В то же время сам актер на снимках выглядит прекрасно.

С днем ​​рождения, Блейк, – лаконично написал Рейнольдс.

Уже в комментариях к сообщению он в шутку отметил, что "нет неудачных фото". Сейчас Блейк Лайвли не отреагировала на шутку звездного мужа. Однако, зная этих супругов, актриса придумает оригинальный ответ Райану Рейнольдсу.

Что известно об отношениях Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли?​

После серии неудачных романов с актерами Блейк Лайвли познакомилась с Райаном Рейнольдсом в Голливуде. Всего 11 месяцев романа им хватило, чтобы понять, что это именно тот человек, с которым стоит идти к алтарю. Официально Блейк и Райан поженились в 2012 году.



С начала отношений актеры решили не афишировать свою личную жизнь, поэтому крайне редко они дают интервью и рассказывают о своих отношениях. В то же время в сети Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс охотно делятся общими снимками и кадрами с отдыха. Супруги воспитывают двух дочерей: 4-летнюю Джеймс и 2-летнюю Инес. В мае Брайан и Блейк объявили, что ожидают появление третьего ребенка.