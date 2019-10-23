Райану Рейнольдсу исполнилось 43 года: 5 самых успешных комедийных ролей актера-именинника

Сегодня, 23 октября, в известного канадско-американского актера, сценариста и продюсера день рождения. Райану Рейнольдсу – 43 года.

Творческий путь будущей звезды начался еще в 3 классе, когда мальчик сыграл роль в школьном спектакле. Впоследствии он попал в молодежный сериал "Патнадцатилетние", что и стало началом его кинопути.

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После этого актер получил ряд главных ролей в разнообразных фильмах. Успехи которых можно измерять количеством премий и наград: "Лучшая комедийная роль" от MTV, номинация "Лучший комедийный актер" от "Выбор критиков", премия "Любимый супергерой" и другие. Впоследствии за свою киноработу получил звезду на "Аллее славы". Его актерские способности поражают. Но кроме этого он имеет еще один тайный талант – невероятное чувство юмора. Хотите убедиться? Вот пятерка его лучших комедийных дебютов:

1. "Предложение" (The Proposal) (2009)

2. "Хочу как ты" (The Change-Up) (2011)

3. "Третий лишний​" (Ted) (2012)

4. "Дедпул" (Deadpool) (2016)

5. "Телохранитель киллера" (The Hitman's Bodyguard) (2017)