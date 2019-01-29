Райский отдых и яркие купальники: Леся Никитюк очаровала сеть соблазнительными фото

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Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

31-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает радовать поклонников в социальных сетях соблазнительными фото с отдыха на Мальдивах.

Новые фото Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram.

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Так, звезда выгуляла свой 49 купальник и похвасталась стройной фигурой и ножками. Леся позирует на роскошном фоне в черном сплошном купальнике с яркими вставками в зоне груди. В подписи телеведущая сделала забавное признание.

Мало кто знает, что Леся Никитюк, до 20-ти лет не знала, как правильно пишется – "МОльдивы" или "Мальдивы"... Но всегда знала, как правильно там повисеть,
– написала она.

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Теги: LifeStyle Отдых Леся Никитюк
Источник: 24 канал
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