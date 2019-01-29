Райский отдых и яркие купальники: Леся Никитюк очаровала сеть соблазнительными фото
31-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает радовать поклонников в социальных сетях соблазнительными фото с отдыха на Мальдивах.
Новые фото Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram.
Читайте также: Леся Никитюк оседлала велосипед: забавные фото
Так, звезда выгуляла свой 49 купальник и похвасталась стройной фигурой и ножками. Леся позирует на роскошном фоне в черном сплошном купальнике с яркими вставками в зоне груди. В подписи телеведущая сделала забавное признание.
Мало кто знает, что Леся Никитюк, до 20-ти лет не знала, как правильно пишется – "МОльдивы" или "Мальдивы"... Но всегда знала, как правильно там повисеть,
– написала она.
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk
Источник: 24 канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии