Рак укрепил наш брак – звезда "Беверли Хиллз" Шеннен Доэрти о том, как болезнь изменила ее жизнь

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Шенен Доэрти
Шенен Доэрти / Instagram / @theshando

Популярная американская актриса, наиболее известная своими ролями в сериалах "Беверли Хиллз" и "Зачарованные", несколько лет назад поборола рак. Однако, как утверждает Шеннен Доэрти, болезнь не то, что не разрушила ее жизнь, а наоборот, укрепила ее отношения с мужем Куртом Исваринком.

Поскольку главные герои сериала "Беверли Хиллз" решились на съемки в продолжении сериала, их популярность снова возросла. Актеры, которые несколько лет не появлялись в новых проектах, снова получают приглашение от глянца, программ и интернет-изданий. Так, на сайте People появилось откровенное интервью известной актрисы Шеннен Доэрти.

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Звезда сериалов "Беверли Хиллз" и "Зачарованные" рассказала журналистам, что после того, как она поборола рак два года назад, ее отношения в семье только улучшились.

Рак укрепил наш брак. Теперь мы с Куртом ценим друг друга гораздо больше. Дело не в том, что наш брак раньше был недостаточно хорошим. Но мы точно прошли через огромную боль. Сейчас мы не позволяем себе злиться друг на друга. Последний раз мы сильно ссорились еще до моей болезни,
– откровенно призналась Доэрти.

После этого она добавила, что болезнь все равно влияет на того, кто болеет, и на того, кто рядом.

Те, кто думают, что рак меняет только того, кто им болеет, сильно ошибаются. Рак меняет всех людей в вашей жизни. Так было и с нами. Сейчас мы оба смотрим на жизнь по-другому,
подчеркнула актриса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ShannenDoherty (@theshando)

Также Доэрти, продолжая открываться, призналась, что после нескольких химиотерапевтических и других процедур ее тело заметно изменилось. И принять себя "новую" ей помог именно ее муж, продюсер Курт Исваринко.

Мне совсем не обязательно быть "маленькой сексуальной стервой". То, как Курт видит меня, помогает мне становиться лучше. Он всегда мне говорил, что никогда не видел, чтобы кто-то справлялся с чем-то таким сложным так изящно и грациозно и называл меня очень сильной. И я поняла, что быть сильной  это намного привлекательнее и сексуальнее,
– сказала 48-летняя Доэрти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ShannenDoherty (@theshando)

 

 

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Теги: Голливуд Новости LifeStyle LifeStyle
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