Ральф Лорен получил почетный титул от Елизаветы II: неожиданные подробности

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Ральф Лорен
Ральф Лорен / Instagram/ @poloralphlauren

Председатель Великобритании королева Елизавета II наградит американского дизайнера Ральфа Лорена за его добрые намерения в области благотворительности. Он будет первым американским дизайнером, который получит такую почетную награду.

Новость о том, что американский дизайнер получит почетную награду Орден Британской империи всколыхнула сеть в среду, 14 ноября. Принятие решения обусловлено тем, что за последние 50 лет Ральф Лорен активно отличился в своих добрых намерениях и благотворительности.

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Я искренне поздравляю Ральфа Лорена с этой наградой, которая отметит все усилия и достижения за последние 50 лет,
– заявил Антони Филлипсон, генеральный консул Великобритании в Нью-Йорке.

"Легенда моды" – такой титул получил 79-летний дизайнер и именно так называют его во всем мире. Показы американца Ральфа Лорена часто посещали члены королевской семьи, среди которых Кейт Миддлтон и Меган Маркл. А любовь и сострадание к людям выражаются в его стремлении помогать онкобольным. Орден Британской Империи (The Most Excellent Order of the British Empire) – Величайший Орден Британской Империи, его основал еще король Георг V в 1917 году.

Ральф Лорен поделился радостной новостью с миллионами поклонников на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ralph Lauren (@ralphlauren)

 

Награждение Ральфа Лорена состоится в 2019 году, однако точная дата еще неизвестна.

Кто такой Ральф Лорен?Ральф Лорен – 79-летний американский модельер и бизнесмен, награжден и назван советом США, как "Легенда моды". В 1967 году основал свой бренд мужской одежды Polo Ralph Lauren. Впоследствии начал выпускать также аксессуары, обувь и женскую одежду. Активно занимается благотворительностью, открыл свой Центр исследования рака молочной железы.

Теги: LifeStyle Мода Новости США Великобритания Елизавета II
Источник: 24 канал
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