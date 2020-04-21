Рамадан 2020: Что известно про мусульманский пост
В четверг, 24 апреля, с заходом солнца начинается мусульманский пост Рамадан, которого придерживаются все верующие. Завершится священный пост 23 мая.
Рамадан – это девятый месяц исламского календаря. Считается, что именно в этом месяце пророк Мухаммед получил свои первые откровения от архангела Джабраила, которые впоследствии стали Кораном.
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В Рамадан все мусульмане строго постятся, раздают милостыню, читают Коран, посещают мечеть и воздерживаются от вредных привычек, веселья, гуляний и плохих мыслей.
В мусульманский пост строго запрещено употреблять пищу, напитки и рекомендовано удержаться от половых отношений с начала утренней молитвы до заката солнца. Утренняя молитва называется фаджр, а вечерняя – магриб.
24 апреля у мусульман начинается священный месяц поста
Утренняя и вечерняя трапеза тоже имеет определенное название. Еда перед наступлением утренней молитвы называется сухур, а прием пищи после захода солнца называется ифтар. Вечером употребляют финики, или же любые другие продукты, которые насыщают кровь глюкозой. Разрешено есть выпечку, свежие фрукты, сухофрукты и пить воду.
Пища, которую разрешено есть в Рамадан
Освобождаются от поста тяжелобольные люди, больные, путешественники и женщины в период беременности, грудного вскармливания или менструации.
Перед завершением поста мусульмане убирают свои жилища, очищают от грязи и хлама, готовят праздничный стол и надевают лучшую одежду.
Завершается Рамадан другим мусульманским праздником, который называется Ураза-байрам, который начинается с заходом солнца в последний день Рамадана. После завершения коллективной молитвы в мечети в первый день месяца шавваль (следующий месяц после Рамадана мусульмане отправляются на праздничную трапезу, в ходе которой угощают лакомствами родных, близких, соседей и знакомых независимо от их вероисповедания).
Садака – раздача милостыни является обязательным условием празднования. Также в праздничные дни принято посещать могилы родственников.
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