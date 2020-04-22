Рамадан 2020: Что известно про мусульманский пост

В четверг, 24 апреля, с заходом солнца начинается мусульманский пост Рамадан, которого придерживаются все верующие. Завершится священный пост 23 мая.

Рамадан – это девятый месяц исламского календаря. Считается, что именно в этом месяце пророк Мухаммед получил свои первые откровения от архангела Джабраила, которые впоследствии стали Кораном.

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В Рамадан все мусульмане строго постятся, раздают милостыню, читают Коран, посещают мечеть и воздерживаются от вредных привычек, веселья, гуляний и плохих мыслей.

В мусульманский пост строго запрещено употреблять пищу, напитки и рекомендовано удержаться от половых отношений с начала утренней молитвы до заката солнца. Утренняя молитва называется Фаджр, а вечерняя – Магриб.



24 апреля у мусульман начинается священный месяц поста

Утренняя и вечерняя трапеза тоже имеет определенное название. Еда перед наступлением утренней молитвы называется Сухур, а прием пищи после захода солнца называется Ифтар.

Что можно есть в Рамадан

Утром к молитве рекомендовано употреблять блюда из круп, хлеб из пророщенного зерна, салат из овощей. Можно есть сухофрукты и фрукты. Вечером употребляют финики, или же любые другие продукты, которые насыщают кровь глюкозой. Также можно употреблять овощные блюда. Разрешено кушать выпечку, свежие фрукты, сухофрукты, выпивать стакан воды, компот, кисель или морс.



Пища, которую разрешено есть в Рамадан

Освобождаются от поста тяжелобольные люди, больные, путешественники и женщины в период беременности, грудного вскармливания или менструации.

Перед завершением поста мусульмане убирают свои жилища, очищают от грязи и хлама, готовят праздничный стол и надевают лучшую одежду.

Завершается Рамадан другим мусульманским праздником, который называется Ураза-байрам, который начинается с заходом солнца в последний день Рамадана. После завершения коллективной молитвы в мечети в первый день месяца шавваль (следующий месяц после Рамадана мусульмане отправляются на праздничную трапезу, в ходе которой угощают лакомствами родных, близких, соседей и знакомых независимо от их вероисповедания).

Садака – раздача милостыни является обязательным условием празднования. Также в праздничные дни принято посещать могилы родственников.