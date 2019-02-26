Рами Малек и Оливия Колман: интересные факты из биографии звезд, которые вы могли не знать

Действительно ли высказывание о "тернистом" пути звезды таково? Журналисты Lifestyle 24 собрали для вас интересные факты из жизни оскароносных звезд Голливуда Рами Малека и Оливии Колман.

91 церемония награждения премиями Оскар состоялась 24 февраля (3:00 25 февраля по киевскому времени). Самые известные звезды Голливуда традиционно побывали в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, чтобы получить заветные статуэтки и поддержать своих коллег.

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Рами Малек – Фредди Меркьюри

Рами Саид Малек – американский киноактер египетского происхождения. Его родители переехали из Каира в Лос-Анджелес. У него есть брат-близнец Сами Малек, младше него на 4 минуты, а также старшая сестра Ясмин, которая родилась в Каире. Сейчас сестра актера работает врачом, а брат преподает английский в школе.

Рами Малек с братом-близнецом на церемонии "Золотой глобус"

Рами Малек всегда мечтал стать известным актером, хотя родители хотели для него профессию более простую и более перспективную. Однако Рами решил пойти своим путем, в отличие от своих близких. Он учился в школе Нотр-Дам и в университете Эвансвилл на факультете изобразительных искусств и получил степень бакалавра.

Карьера в Голливуде

Путь к успеху Рами Малека был тернистым. Чтобы как-то выжить в Голливуде, он даже готовил шаурму и доставлял пиццу, подрабатывал официантом в голливудских кафе. Актерскую карьеру он начинал в качестве гостя на различных популярных шоу, а настоящим дебютом в кино стала эпизодическая роль в сериале "Девушки Гилмор".

Позже Рами Малек сыграл вампира Бенджамина в фильме "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2", поэтому он был знаком даже тем, кто не смотрел "Мистер Робот".

Рами Малек в роли Бенджамина в фильме "Сумерки"

Оливия Колман – Анна Стюарт

Еще в 1990-х Колман начала работать в кино. Сначала она озвучивала одного из героев мультсериала "Паровозик Томас и его друзья", потом играла небольшие роли в малоизвестных британских сериалах. Денег им с мужем катастрофически не хватало и периодически актрисе приходилось искать дополнительный заработок – то уборщицей, то секретарем.

Первая слава к Колман пришла в 2011 году

Карьера ее пошла в гору лишь в 2011 году, когда за роль в фильме "Тираннозавр" Оливия получила специальный приз жюри на кинофестивале "Сандэнс", премию британского независимого кино, кинопремию "Империя", премию "Спутник" и множество других наград.

Два года назад успех ей принесли роли в комедийном сериале "Двадцать двенадцать" и в сериале "Обвиняемые" – они оба удостоились премии BAFTA TV. Третью и четвертую награду она получила в 2013-м и 2014-м году за роль в сериале "Убийство на пляже".

Лента с участием Колман принесла сериалу номинацию в премиии BAFTA

Роль в фильме "Ночной администратор" (2016) актриса могла не получить из-за беременности. Но Оливия смогла убедить режиссера Сюзанну Бьер взять ее, приведя в пример актрису Фрэнсис Макдорманд, которая, будучи беременной, снялась в фильме "Фарго" (1996), да еще и получила "Оскар".

Путь звезды к Оскару действительно был тернистым

Режиссер согласилась и не пожалела об этом – Колман принесла этой картине "Золотой глобус", а также номинацию на "Эмми".

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