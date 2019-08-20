Рами Малек снялся для обложки GQ и рассказал о жизни после Оскара

Популярность Рами Малека, сыгравший главную роль в фильме "Богемская рапсодия" и сериале "Мистер робот", не проходит, а только набирает обороты. Американский актер египетского происхождения появился на сентябрьской обложке известного мужского журнала GQ, а также рассказал о жизни после того, как получил Оскар.

Полное интервью Рами Малека представители издания опубликовали на сайте журнала GQ, а на Instagram-странице глянца появилось множество снимков голливудской звезды.

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В источнике говорится, что Рами Малек работал над своей карьерой около 10 лет, когда он наконец получил главную роль в сериале "Мистер робот". Эпизоды дебютировали в 2015 году и проект сразу же приобрел популярность, завоевав большую аудиторию.

Однако наибольшую славу актер получил благодаря фильму "Богемная рапсодия", где он сыграл роль Фредди Меркьюри и получил за этого премию Оскар. Однако, как признался актер, его родители не были в восторге от желания сына стать актером. В 1978 году они эмигрировали из Каира в США, но не для того, чтобы их сын Рами стал кумиром миллионов киноманов.

Я имею в виду, что мои родители ... им не нравилась идея, что я хочу стать актером. Они приехали в эту страну из Египта, чтобы у нас была очень успешная жизнь. Они вкладывали каждый доллар, который у них был, в наше образование, и видели, как их бросали в эту игру риска и случайности, которая для многих казалась обреченной на неудачу,

– рассказал Рами Малек о своем детстве.

После этого он рассказал, что для того, чтобы его заметили представители киноиндустрии, он набивал конверты своими снимками и добавлял резюме, вручая их агентствам и киношколам. Его отец называл его упрямым, когда увидел сына утром за конвертами.

Я слышал это и вызвало у меня эмоции. Я не мог отвернуться, мы не были той семьей, где я когда-либо показывал что-то подобное. Но это дало мне немного больше той силы, чтобы продолжать идти,

– признался звезда "Богемской рапсодии".



Рами Малек / Instagram / @gq

Однако по его словам, успех в картинах и премии Оскар, Эмми и BAFTA не изменили его, как человека.

Восприятие людей может измениться. Но когда вы садитесь и говорите со мной, нет ничего мистического. Я не покрыт чертовым золотом,

– заявил Рами Малек.



Рами Малек / Instagram / @gq