Рами Малек, Том Хэнкс и другие: звездное селфи Шарлиз Терон с Оскара-2020 подорвало сеть

Оскар-2020 отгремел в Лос-Анджелесе 9 февраля. Кому-то удалось получить желаемую статуэтку в престижных номинациях от академии киноискусства, а кто-то получил "народный Оскар" за лучшее селфи со звездными друзьями. Шарлиз Терон возглавила вторую категорию.

Интересные моменты с Оскара-2020 будут подрывать сеть до тех пор, пока Американская академия киноискусства не начнет анонсировать 93-ю церемонию награждения, которая пройдет в 2021 году. А пока лауреаты премии наслаждаются сладкой волной славы, Шарлиз Терон завоевывает "зрительский Оскар" за лучшее звездное селфи.

Кстати, здесь: Победители премии Оскар-2020: список

Свежий снимок голливудская актриса, которая была представлена ​​в категории "Лучшая женская роль" за фильм "Скандал" / "Сенсация", опубликовала на своей странице в инстаграме. На фотографии голливудской дивы засветились Рами Малек, Том Хэнкс с женой Ритой Уилсон, Реджина Кинг, Сальма Хайек, а также мама актрисы Герда Мариц.

Меньше, чем за сутки селфи собрало рекордные для профиля Шарлиз 530 тысячил лайков и более трех тысяч комментариев. О ее совместном фото написали все престижные и популярные издания мира, а фанаты актрисы пишут, что ее фото является лучшим с ночи Оскара-2020 и она должна получить за него позолоченную статуэтку.



Звездное селфи Шарлиз Терон / Instagram / @charlizeafrica

Также некоторые поклонники голливудских звезд приравняли селфи Шарлиз Терон к легендарному фото Эллен ДеДженерес, которое и сделала на Оскаре-2014. Тогда снимок известной телеведущей оценили в 1 млрд долларов. На ее фото появились Брэдли Купер, Брэд Питт, Анджелина Джоли, Дженнифер Лоуренсом, Джулия Робертс и другие.



Знаменитое Селфи Эллен ДеДженерес​ / The Hollywood Reporter