Рамина Есхакзай призналась, за что ненавидит бывшего жениха Виталия Козловского

Автор популярного YouTube-канала "Ходят Слухи" Рамина Есхакзай стала гостьей шоу "Ночь в баре", который выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. Во втором выпуске проекта бывшая невеста Виталия Козловского рассказала кого из украинских звезд ненавидит.

В новом выпуске "Ночь в баре" снялись три соблазнительные представительницы украинского шоу-бизнеса: Рамина Есхакзай, Даша Астафьева и Миша Романова. Одной из задачей для героинь стала игра "Правда или действие", в которой Рамина вытащила лист с вопросом "Назвать 3 украинских звезд, которых ненавидишь".

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Так, Есхакзай отметила, что ненавидит своего экс-бойфренда Виталия Козловского за того, что после их разрыва в сентябре 2017 года он навесил на нее штамп "бывшей девушки Козловского".

Также среди других знаменитостей, кого недолюбливает Рамина оказался и ведущий "Слава+" Слава Демин.

Демин, который договаривается с украинскими звездами и приглашает их раньше меня. И еще берет нормальные интервью. Меня это очень раздражает. Второе место, это Виталий Козловский. Он мне навесил штамп "бывшей девушки Козловского" и мне сейчас приходится отмываться,

– сказала Рамина.