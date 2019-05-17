Rammstein впервые за 10 лет презентовали новый альбом

Немецкая группа Rammstein после нескольких релизов синглов выпустила долгожданный музыкальный альбом, у которого нет названия. В него вошло 11 треков, которые уже можно прослушать онлайн.

Как и обещали музыканты, выход новой пластинки состоялся 17 мая. Правда, за два дня до релиза неизвестные слили новый альбом в сеть. Известно, что альбом появился на российском ресурсе rutracker. Сразу же после этого правообладатели заявили об удалении нового лонгплея, который нарушал авторские права.

Читайте также: Группа Rammstein выпустила клип Deutschland и впервые за 10 лет анонсировала выход альбома: видео

В безымянный альбом вошло 11 хитов – Deutschland, Radio, Zeig dich, Ausländer, Sex, Puppe, Was ich liebe, Diamant, Weit weg, Tattoo, Hallomann.

Два из них – Deutschland и Radio – ранее были представлены в видеоклипах, а Zeig Dich – в короткой демо-версии. Также музыканты Rammstein месяц назад сняли короткий видеотизер к альбому, съемки которого прошли в Херсоне.

Rammstein показали площадь в Херсоне в тизере нового альбома: смотрите видео

Послушать песни из альбома Rammstein и весь каталог группы можно на сервисах Apple Music, Spotify, Amazon Music, iTunes Store и Deezer. Стоит добавить, что последний хит Rammstein под названием Liebe ist für alle da вышел еще в 2009 году.