Ранние подъемы и ежедневные тренировки: Виктория Бекхэм о том, как поддерживает идеальную форму

44-летняя Виктория Бекхэм завоевала любовь поклонников не только из-за безупречно натренированного вкуса, но и за умение поддерживать идеальную форму, несмотря на карьеру, семью и насыщенный график. В своем новом интервью жена Дэвида Бекхэма поделилась секретами, которые помогают ей быть стройной и красиво выглядеть.

Об этом модельер Виктория Бекхэм рассказала иностранному изданию The Guardian's Weekend.

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Обычно принято думать, что идеальная фигура – это заслуга генов, которые передались в наследство от родителей. Однако часто за модельной стройностью стоит нешуточная дисциплина и выдержка. Так, форма 44-летней Виктории Бекхэм – следствие именно таких важных черт характера.

Жена знаменитого футболиста призналась, что каждый ее день начинается в 5:30 утра. Исключение она может сделать только в случае, если до ночи отдыхала на светской вечеринке. Каждое утро звезда пробегает 7 километров на беговой дорожке.

Моя утренняя тренировка – это смесь быстрой ходьбы в гору и активного бега. Она занимает примерно 45 минут. И это единственное время в сутках, когда я могу посмотреть документальные фильмы или какие-нибудь телепередачи,

– отметила Виктория.

После самостоятельного выполнения упражнений у нее начинается время с тренером. Она добавила, что не позволяет себе расслабляться даже в выходные дни.

30 минут мы уделяем внимание ногам, 30 минут – рукам, делаем силовые тренировки на все группы мышц и различные виды планок для пресса,

– продолжила жена Дэвида Бекхэма.

44-летняя Виктория призналась, что, кроме пользы, приносит ей удовольствие выпивать один стакан воды с яблочным уксусом. После чего через некоторое время она завтракает смузи из зеленых овощей, хлопьями или яичницей с копченым лососем.

Модельер добавила, что такой образ жизни позволяет ей настраиваться на правильный настрой каждый день. Также она сказала, что в то время, которое она уделяет только себе, а не работе, Дэвиду или детям, у нее появляется множество интересных идей.