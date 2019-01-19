Ранние подъемы и ежедневные тренировки: Виктория Бекхэм о том, как поддерживает идеальную форму

10 Читати новину українською
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм / Instagram/ @victoriabeckham

44-летняя Виктория Бекхэм завоевала любовь поклонников не только из-за безупречно натренированного вкуса, но и за умение поддерживать идеальную форму, несмотря на карьеру, семью и насыщенный график. В своем новом интервью жена Дэвида Бекхэма поделилась секретами, которые помогают ей быть стройной и красиво выглядеть.

Об этом модельер Виктория Бекхэм рассказала иностранному изданию The Guardian's Weekend.

Читайте также: Йоланда Хадид празднует 55 лет: 4 секрета красоты экс-модели

Обычно принято думать, что идеальная фигура – это заслуга генов, которые передались в наследство от родителей. Однако часто за модельной стройностью стоит нешуточная дисциплина и выдержка. Так, форма 44-летней Виктории Бекхэм – следствие именно таких важных черт характера.

Жена знаменитого футболиста призналась, что каждый ее день начинается в 5:30 утра. Исключение она может сделать только в случае, если до ночи отдыхала на светской вечеринке. Каждое утро звезда пробегает 7 километров на беговой дорожке.

Моя утренняя тренировка – это смесь быстрой ходьбы в гору и активного бега. Она занимает примерно 45 минут. И это единственное время в сутках, когда я могу посмотреть документальные фильмы или какие-нибудь телепередачи,
– отметила Виктория.

После самостоятельного выполнения упражнений у нее начинается время с тренером. Она добавила, что не позволяет себе расслабляться даже в выходные дни.

30 минут мы уделяем внимание ногам, 30 минут – рукам, делаем силовые тренировки на все группы мышц и различные виды планок для пресса,
– продолжила жена Дэвида Бекхэма.

44-летняя Виктория призналась, что, кроме пользы, приносит ей удовольствие выпивать один стакан воды с яблочным уксусом. После чего через некоторое время она завтракает смузи из зеленых овощей, хлопьями или яичницей с копченым лососем.

Модельер добавила, что такой образ жизни позволяет ей настраиваться на правильный настрой каждый день. Также она сказала, что в то время, которое она уделяет только себе, а не работе, Дэвиду или детям, у нее появляется множество интересных идей.

 

Теги: LifeStyle Красота Виктория Бекхэм Мода
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
18 января 19:09 Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
Богданна Рибак 538
От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
18 января 17:08 От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
989
Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
18 января 14:08 Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
Богданна Рибак 610
Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
17 января 15:00 Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
Олена Булан 1637
Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
16 января 21:00 Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
Альона Захарова 413
Топ-5 вещей в зимнем гардеробе: советы стилиста
16 января 19:30 Топ-5 вещей в зимнем гардеробе: советы стилиста
Юлія Девда 964
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук