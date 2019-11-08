Раритет: жена Сергея Бабкин показала их архивные фото

Украинский певец и актер Сергей Бабкин в четверг, 7 ноября, отпраздновал 41-летие. Жена артиста Снежана трогательно поздравила любимого в социальных сетях.

Сначала Снежана Бабкина опубликовала на своей странице в инстаграме соблазнительное фото, на котором она в обольстительном белье, белой рубашке и с ярким макияжем с акцентом на красных губах обнимает Сергея.

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В подписи артистка нежно поздравила любимого: "Ты моя вселенная! Наш космос это ты! Пусть безграничными будут просторы твоего счастья... Ты – наше солнце, тепло которого согревает всех нас! А мы – твои пришельцы!". Автором фотосессии, к слову, была Соня Плакидюк.



Снежана Бабкина с Сергеем / Instagram / @snezhana_babkina

Следующей публикацией стала серия раритетных снимков Сергея и Снежаны Бабкиных. Ранее в интервью жена музыканта призналась, что ее муж прошел большую трансформацию в течение последних 20 лет и является очень надежным.

Снежана и Сергей Бабкины: Смотрите архивные фото

Снежана и Сергей Бабкины / Instagram / @snezhana_babkina