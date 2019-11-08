Раритет: жена Сергея Бабкин показала их архивные фото

31 Читати новину українською
Снежана Бабкина с Сергеем и детьми
Снежана Бабкина с Сергеем и детьми / Instagram / @snezhana_babkina

Украинский певец и актер Сергей Бабкин в четверг, 7 ноября, отпраздновал 41-летие. Жена артиста Снежана трогательно поздравила любимого в социальных сетях.

Сначала Снежана Бабкина опубликовала на своей странице в инстаграме соблазнительное фото, на котором она в обольстительном белье, белой рубашке и с ярким макияжем с акцентом на красных губах обнимает Сергея.

Читайте также: Как менялся Сергей Бабкин за годы своей карьеры: интересные фото

В подписи артистка нежно поздравила любимого: "Ты моя вселенная! Наш космос это ты! Пусть безграничными будут просторы твоего счастья... Ты – наше солнце, тепло которого согревает всех нас! А мы – твои пришельцы!". Автором фотосессии, к слову, была Соня Плакидюк.

Сніжана Бабкіна з Сергієм
Снежана Бабкина с Сергеем / Instagram / @snezhana_babkina

Следующей публикацией стала серия раритетных снимков Сергея и Снежаны Бабкиных. Ранее в интервью жена музыканта призналась, что ее муж прошел большую трансформацию в течение последних 20 лет и является очень надежным.

Снежана и Сергей Бабкины: Смотрите архивные фото

Снежана и Сергей Бабкины / Instagram / @snezhana_babkina

blog_ava
Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
сегодня
73608
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Сергей Бабкин
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Красивые мужские стрижки: подборка лучших причесок на любой выбор
сегодня 14:04 Красивые мужские стрижки: подборка лучших причесок на любой выбор
Квітослава Туз 100
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 8 – 10 ноября
сегодня 09:30 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 8 – 10 ноября
Уляна Журба 193
Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
7 ноября 14:11 Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
Квітослава Туз 9828
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
7 ноября 12:00 Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 7468
Сергей Бабкин празднует день рождения: что вы могли не знать о знаменитом артисте
7 ноября 11:28 Сергей Бабкин празднует день рождения: что вы могли не знать о знаменитом артисте
Юлія Михайлова 291
Новости
Больше новостей
Залиште відгук