Расизм, плагиат и оскорбления: резонансные скандалы в модной индустрии мира и Украины

Работа в модной индустрии является не самой легкой, ведь не всем удается создать действительно уникальный продукт. Так, при бешеном ритме и конкуренции, даже знаменитые бренды могут допускать ошибки, которые еще долго будут помнить все и это может негативно повлиять на всю дальнейшую карьеру.

Редакция LifeStyle24 сделала подборку самых громких скандалов, которые произошли в модной индустрии в течение 2018 года.

Возможно ли есть пиццу китайскими палочками?

С таким вопросом решили поэкспериментировать итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, которые представили короткие ролики для рекламного кампейна Dolce & Gabbana.

В промо-роликах девушка азиатской национальности пытается кушать блюда итальянской кухни китайскими палочками. Сначала к столу подали пиццу, затем канноли, а в заключение модель должна была съесть пасту. Конечно, с помощью палочек ей этого сделать не удается и в кадре она выглядит нелепо.

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Новая кампания итальянского бренда стала пренебрежительной для китайцев, после чего шоу в Шанхае было отменено и перенесено на неизвестный срок.

Впоследствии в сети появились не менее провокационные скриншоты переписки Стефано Габбаны с интернет-пользователем. В ответах дизайнер не признал присутствия расизма в роликах да еще и называл жителей Китая "необразованной, грязной и вонючей нацией". По словам дизайнера, его страницу взломали, после чего Доменико и Стефано опубликовали видео, на котором извинились перед Китаем. Однако после скандала китайские бутики бренда моментально опустели.

Скандальная реклама Dolce & Gabbana: смотрите видео

Самая крутая обезьянка в джунглях

Шведский бренд одежды H&M обвинили в расизме после рекламы детской коллекции, где они опубликовали изображение темнокожего мальчика в худи с надписью "Самая крутая обезьянка в джунглях".

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Представитель компании сказал, что ритейлер искренне извиняется за оскорбления и будет работать над своей политикой, чтобы избежать подобных проблем в дальнейшем. С сайта H&M хоть и убрали фотографию мальчика-модели, именно худи с надписью об обезьянке как и раньше было доступно. В детской коллекции также были худи с принтами жирафа и тигра, которых рекламируют белокожие дети.



H&M обвинили в расизме

Редактора украинского Vogue обвинили в плагиате

Ольга Сушко, возглавлявшая журнал до 9 ноября 2018 года, покинула глянец после резонансного скандала. Журналистку обвинили в плагиате и показали доказательства ее копирайта. Редактор украинского Vogue опубликовала авторскую статью, которая по содержанию была очень похожа на колонку Шахри Амирхановой, которая вышла в журнале Harper's Bazaar еще в 2006 году. В сети сразу же привели сравнения двух работ и окончательно разоблачили плагиат.

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По словам Сушко, авторскую статью главного редактора написал внештатный журналист, поскольку сама Ольга имела слишком много работы. Не проверив текст на плагиат, она опубликовала его в июньском выпуске Vogue, после чего и ввязалась в громкий скандал.

Сейчас новым редактором украинского глянца Vogue стал Филипп Власов.

"Ты рекламируешь свой пупок"

В этом году некоторые дизайнеры отметилась также острыми комментариями, которые они написали знаменитостям публично в социальных сетях. Одним из примеров стал Роберто Кавалли, который раскритиковал фото популярного итальянского блогера Кьяры Ферраньи.

Ты рекламируешь свой пупок! Кем ты себя считаешь! Ты просто машина для денег! В том, что ты делаешь, нет искренности,

– заявил Кавалли.

За Къяру вступился ее муж, известный рэпер Fedez. Он ответил на комментарий Роберто: "Скажите мне, пожалуйста, что это фейк". Сама же Ферраньи не отреагировала на критику.

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Кьяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni

Она (Гомес) такая уродливая, – Габбана

Добавим, что ранее Стефано Габбана грубо раскритиковал внешность и стиль американской певицы Селены Гомес на одной из Instagram-страниц. На странице в Instagram The Catwalk Italia, который публикует светские наряды звезд, Стефано назвал певицу "уродливой".

"È proprio brutta!!!"("Она такая уродина!!!"), – подписал фото известный кутюрье под коллажем фотографий Селены, где нужно было выбрать одно из самых красивых платьев артистки.

"Мисс Украина" потеряла титул из-за ребенка

23-летняя модель Вероника Дидусенко, которая одержала победу на престижном конкурсе "Мисс Украина 2018", была дисквалифицирована. Причиной стало сокрытие информации о ребенке. По условиям конкурса, это является основанием для назначения другой девушке титула "Мисс Украина 2018".

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Ранее организаторы конкурса "Мисс Украина 2018" отреагировали на громкие заявления Вероники Дидусенко. Они назвали условия шоу не дискриминацией, ведь молодые мамы могут участвовать в другом конкурсе красоты – "Миссис Украина". Кроме этого, члены жюри осуществили переголосование и определились с именем девушки, получившей корону. Ею стала 19-летняя Леонила Гузь, которая, по стечению обстоятельств, жила в одной комнате с дисквалифицированной Вероникой Дидусенко. В сети подозревают, что именно эта красавица обнародовала информацию о ребенке киевлянки.



Вероника Дидусенко / Instagram @veronika_didusenko

Жалкая, отчаянная и грустная Кардашян, – Уильямс

Американская телеведущая Венди Уильямс раскритиковала откровенные фото в бикини жены рэпера Канье Уэста, звезду реалити-шоу Ким Кардашян во время прямого эфира своей программы.

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Венди заявила, что вульгарными фото Ким пытается отвлечь внимание от своего мужа Канье Уэста.

Люди называют ее жалкой, отчаянной, грустной. И я согласна, согласна и согласна. Это фото настолько ненужное в то время, когда ее муж теряет разум. Пока он в таком состоянии, Ким пытается отвлечь нас подобными фото. Но мы не можем забыть Канье, потому что он везде,

– заявила американская звезда.

Смотрите видео: шоу Венди Уильямс

Не пустили в Лувр из-за декольте

Австралийская блогер Ньюша Си изрядно возмутилась в соцсетях после инцидента в Париже. Из-за прозрачного платья с откровенным декольте охранники не впустили ее в знаменитый Лувр.

Автралийка рассказала, что веских причин на то, чтобы не впустить ее в музей не было, а охраннику просто не понравилось платье, в котором она пришла на экскурсию.

Посадить за откровенное платье!

Резонансный скандал, который продемонстрировал дискриминацию права выбора женщин, произошел в Египте. 29 ноября отгремело закрытие международного Каирского кинофестиваля, который посетила местная актриса Рания Юсеф. Однако общественность не оценила наряды женщины на красной дорожке и египтянку будут судить за безнравственность из-за откровенного платья, которое она надела.

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Рания примерила черное платье с прозрачными вставками, которые полностью открывают ноги. Двое местных адвокатов заявили, что ее выбор "не соответствует общественным ценностям, традициям и морали и, следовательно, подрывает репутацию фестиваля и репутацию египетских женщин в частности". За это женщине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Несмотря на массовую поддержку женщин других стран, Рания публично извинилась за выбор платья.



Рания Юсеф / Instagram @raniayoussef_

В то время...

Когда в Египте Ранию Юсеф судят за прозрачную сетку на платье, другие знаменитости шокируют выходами с минимумом одежды. К примеру 38-летняя албанская певица Блеона Керети поразила платьем украинского дизайнера Эльвиры Гасановой на вечеринке Vanity Fair, которая была посвящена премии "Оскар".

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Для выхода Блеона надела платье-сетку, через которое было видно нижнее белье и наклейки на груди, и смело позировала перед объективами папарацци.



Блеона Керети на вечеринке Vanity Fair

Также запомнился и выход супермодели Кендалл Дженнер во время церемонии награждения Fashion Awards-2018, которая состоялась 10 декабря в Лондоне.



Кендалл Дженнер / Getty Images

"Я никогда не была одной из тех девушек, других моделей"

Кендалл в 2018 году запомнилась не только эффектными выходами, но и жесткими оскорблениями в сторону других девушек, работающих в модной индустрии.

Так, она дала интервью модному глянцу The love Magazine. Цитата 22-летней девушки о ее модной карьере и скепсис относительно работы других моделей вызвал немалое возмущение среди представителей фэшн-индустрии.

С самого начала мы очень тщательно отбирали показания, в которых я буду участвовать. Я никогда не была одной из тех девушек, других моделей, которые появляются на 30 показах в сезон или что там они еще делают. Удачи им. Но у меня есть и другая работа, не только подиумы,

– говорится в заметке 22-летней Дженнер.

Мировые модели, такие как Тедди Кинливан, Дарья Строкоус и другие возмутились и прокомментировали, что такую работу выполняют даже культовые звезды модной индустрии и не все модели смогли достичь быстрого успеха, как Кендалл из Калифорнии.

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После негативной реакции в соцсети пресс-агент звезды заявил, что слова Кендалл были вырваны из контекста. Но впоследствии Дженнер извинилась перед моделями за оскорбительные высказывания в серии нескольких Twitter-постов.



Кендалл Дженнер / Instagram @kendalljenner

Идеальные фантазии

В Лондоне 7 декабря прошла акция протеста: британки, одетые в нижнее белье, выступили против политики Victoria's Secret относительно выбора моделей. Девушки стояли у бутика бренда с плакатами "Мы стремимся многообразия во всех брендах".

Женщины таким образом хотели выразить свою позицию относительно современных эталонов красоты. В частности, женщин смущает политика бренда Victoria's Secret, который приглашает на свое шоу только худощавых моделей.

Еще одна порция расизма, на этот раз – Prada

Бренд Prada обвинили в расизме из-за фигурки в виде обезьяны с большими красными губами из коллекции аксессуаров Pradamalia.

Об этом написала адвокат Чиньере Эзи в Facebook, мнение которой поддержали пользователи социальных сетей. "После выставки в Национальном музее афроамериканской истории и культуры, посвященной блекфейсу, я прошла мимо магазина Prada в Нью-Йорке и столкнулась с теми же расистскими оскорблениями блекфейса", – написала Эзи.

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К слову, блекфейс – это техника грима, которая в XX веке использовалась комиками для создания карикатурного образа темнокожих.

В сети юзеры возмущены фигурками в виде обезьян Otto Toto из коллекции аксессуаров Pradamalia, которые выполнены в темных тонах и имеют большие красные губы.