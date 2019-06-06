Раскаленная лава, очаровывает своей стихийностью: горячие фото

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Фото Брюса Омори
Фото Брюса Омори / Bruce Omori

Экстремальные снимки Брюса Омори и пугают, и захватывают одновременно. В его лавовых пейзажах чувствуется мощь и красота природы, но вместе с тем и стихийность и разрушительные последствия.

Вместе с другим фотографом – Томом Коэльо – он развивает проект "Экстремальная экспозиция". Локация – Гавайи. Омори отмечает, что они стремятся отразить сущность и дух острова в каждом изображении, снимая и взрывную вулканической активности, и успокаивающие морские пейзажи.

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Фото Брюса Омори

По словам Омори, в каждом кадре он хочет запечатлеть подвижный, живой момент, полный эмоций, энергии и красоты. 


Фото Брюса Омори

Мужчина даже не страшится снимать извержение вулкана вблизи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bruce Omori (@bruceomori)


Фото Брюса Омори


Лавовый пейзаж


Фото Брюса Омори


Фото Брюса Омори


Фото Брюса Омори

Лавовые пейзажи Брюса Омори: смотрите фото

Все фото – Bruce Omori

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры
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