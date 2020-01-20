Рассекретили имена крестных родителей ребенка принца Гарри и Меган Маркл, – СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл часто нарушали королевские правила. Однако те каноны, которые касаются их маленького сына Арчи, пара все же соблюдала. Герцоги Сассекские не разгласили информацию о крестных родителях мальчика. Однако на днях за них это сделали инсайдеры из близкого окружения супругов.

Об этом сообщает таблоид Express. По данным журналистов, крестной мамой Арчи Гаррисона стала 54-летняя няня Тигго Петтифер, которая раньше работала на королевскую семью. Она жила во дворце с 1993 до 1999 года, поэтому после смерти принцессы Дианы помогала Гарри и Уильяму пережить потерю. Инсайдеры рассказали, что Тигго заменила герцогам маму и относилась к ним, как к собственным сыновьям. Покинуть дворец ее заставило замужество и ожидание собственного первенца.

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С годами дружеские отношения няни с принцами не изменились. Гарри и Уильям охотно общаются с Тигго Петтифер и являются крестными родителями ее потомков. Поэтому выбор герцога Сассекского был достаточно прогнозируемым. Женщина познакомилась с Меган Маркл сразу после ее помолвки с принцем Гарри.

"Гарри не мог дождаться, когда познакомит Меган с Тигги. Несмотря на то, что две женщины сильно отличаются характерами, они нашли общий язык. Тигги очень важный человек в жизни Гарри, почти как мама, ведь именно она ухаживала за ним, когда принцесса Диана умерла", – рассказал инсайдер.



Тигги Петтифер с принцем Гарри / Hello Magazine

Крестным отцом Арчи стал 53-летний офицер гвардии Марк Дайер. Он сыграл не меньшую роль в воспитании принца Гарри, поэтому именно его пригласили принять участие в церемонии крещения первенца герцогов Сассекских. А вот третьим крестным для мальчика стал близкий друг Гарри Чарли Ван Страубензи. Бизнесмен когда-то учился со внуком Елизаветы II и стал единственным, с кем он продолжал общаться после королевской свадьбы.



Принц Гарри и Чарли ван Страубензи / The Sun

По словам инсайдеров, все крестные расстроены от новостей о сложении обязанностей принца Гарри и Меган Маркл. Сейчас Арчи Гаррисон со своей звездной мамой находятся в Канаде, поэтому в Лондон они будут приезжать не часто.

Что известно о крестинах сына принца Гарри и Меган Маркл? Маленького Арчи Гаррисона покрестили в субботу, 6 июля 2019 года. Событие было заранее анонсировано, однако взглянуть на первенца герцогов Сассекских могли только приглашенные гости. Меган Маркл и принц Гарри позаботились о конфиденциальности, поэтому церемония прошла в часовне на территории Виндзорского дворца, к которой имеют доступ только члены королевской семьи.



Перед крестинами в СМИ поговаривали, что крестными родителями Арчи станут подруги Меган – Джессика Малруни и Серена Уильямс, и друзья Гарри – Марк Дайер и Маркус Андерсон. Однако представители королевской семьи не подтвердили эту информацию. На мероприятии присутствовали ближайшие родственники пары, за исключением Ее Величества. Королева Елизавета II не пришла на крестины из-за запланированной поездки в Шотландию.