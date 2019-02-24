Расслабленные булки чиновников, – Сарган жестко ответила на заявление Кириленко о Евровидении

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Сарган жестко ответила на заявления Кириленко относительно Евровидения
Сарган жестко ответила на заявления Кириленко относительно Евровидения / Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган уверена, что благодаря своим заявлениям вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко хочет протянуть в Тель-Авива другую группу.

Об отсутствии надлежащей информполитики и пропаганды она написала на своей странице в Facebook.

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Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко не уставал комментировать отбор к Евровидению-2019 от Украины. В частности, он отметил, что победитель национального конкурса, то есть певица MARUV, не может представлять страну, пока выступает в стране-агрессоре.

Однако пресс-секретарь Луценко увидела в этих высказываниях и "скрытые мотивы".

Отсутствие информполитики и пропаганды на гос уровне и расслабленные «булки» чиновников в течение пяти лет, которые полагались лишь на сознание украинцев. Может, начните с себя, господин Кириленко? И из-за очередного скандала не надо таки протягивать в Тель-Авив KAZKA,
– ответила на это Сарган.

Что не так с MARUV?
Maruv победила в финале нацотбора на Евровидение-2019 и получила право представлять Украину на песенном конкурсе. Однако многие против выступления артистки от Украины, ведь Maruv продолжает гастролировать по России. Певица свои концерты в соседнем государстве аргументирует тем, что этими выступлениями способствует "миру между странами".

При этом Maruv говорит, что считает Крым территорией Украины. Но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, ведь ее близкие потеряли дома, на Донбассе, и ей об этом очень тяжело говорить. Maruv добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".

Отметим, что телеканал СТБ, который транслировал все прямые эфиры Национального отбора. имеет за собой право лишь проводить отбор участников и подсчитывать голоса судей и зрителей. Решающее слово принадлежит НСТУ – Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая после объявления победителя отбора подписывает договор с исполнителем. О решении НСТУ пока информации нет.

 

 

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Теги: Евровидение 2019 Новости Украины LifeStyle MARUV Украина – Россия Евровидение Вячеслав Кириленко
Источник: 24 канал
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