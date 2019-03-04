Расстегнутая рубашка на голое тело: 53-летняя Синди Кроуфорд снялась в откровенной фотосессии

Знаменитая американская супермодель продолжает радовать поклонников стильными фотосессиями и яркими кадрами. Так, 53-летняя Синди Кроуфорд снялась для обложки популярного глянца, позировав перед камерой в откровенных нарядах.

Синди Кроуфорд, которая более знаменита как топ-модель 90-х, доказывает всему миру, что с годами женщина лишь хорошеет. Хотя в своем новом интервью для глянца Porter она призналась, что грустит по молодости и жалеет, что не ходила голой все время, поскольку видит как меняется ее тело.

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Так, для обложки журнала супермодель снялась в провокационных образах, назвав это "данью самой себе". Она позировала перед камерой фэшн-фотографа Zoey Grossman в расстегнутой рубашке, которую надела на голое тело, в майке, которая сексуально облегала ее грудь, и других сексуальных нарядах.



Синди Кроуфорд / Журнал Porter



Синди Кроуфорд / Журнал Porter



Синди Кроуфорд / Журнал Porter



Синди Кроуфорд / Журнал Porter