Звезда мировых подиумов Эмили Ратаковски в новом образе ошеломила поклонников результатами эротической фотосессии. Она в очередной раз предстала перед камерой с обнаженной грудью.

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски в течение длительного времени не распространяла в сети сексуальные кадры. После смены имиджа знаменитость обнародовала на личной странице в инстаграме целую серию соблазнительных фотографий.

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Она неоднократно представала полуобнаженной или топлес в фотосессиях или во время рекламных кампаний. Эмили не стесняется демонстрировать свои прелести, не боится осуждения и мнения окружающих.

В последней публикации она показала несколько черно-белых кадров, на которых предстала в соблазнительном образе. Модель изображена в белой расстегнутой рубашке, из-под которой видна ее обнаженная грудь. На каждой из фотографий кроме откровенного наряда привлекает внимание страстный взгляд и поза Ратаковски. Белокурые волосы она уложила ровно, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках.

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Похоже, что Эмили возвращается к привычным для нее фотосессиям и снова будет радовать поклонников соблазнительными снимками. Однако теперь звезда будет появляться перед камерой в новом, необычном образе.