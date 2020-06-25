Украинская певица Тина Кароль взбудоражила сеть новым эротическим фото. Артистка неоднократно появлялась перед камерой в игривых образах и еще раз решила продемонстрировать свою сексуальность.

Тина распространила фотографию на личной странице в инстаграме. Она показала красоту и женскую игривость, которой очаровала поклонников.

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В последнее время Кароль часто делится с подписчиками подобными кадрами. Она предстает перед камерой в откровенных образах, где хвастается своими прелестями.

На этот раз исполнительница позировала в расстегнутой белой oversize рубашке без нижнего белья. Волосы она уложила в красивые кудри, спадающие на лицо. Макияж знаменитости был в нюдових оттенках с акцентом на глазах.

На лице Тины Кароль сияла улыбка, которая добавляла образу ярких эмоций. Звезда изображена на черном фоне, который гармонично сочетался с атмосферой съемки.



Игривая Тина Кароль​ / Instagram / @tina_karol