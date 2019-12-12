Растет достойная замена, – дочь Оли Поляковой похвасталась вокальными данными

"Королева ночи" Оля Полякова любит делиться с поклонниками частными кадрами из жизни, или же с закулисья концертов. Но не меньше в блоге артистки фотографий или видео с ее двумя дочерьми. На днях она показала, насколько искусно поет ее первенец – 14-летняя Мария Полякова.

Соответствующий ролик появился на инстаграм странице Оли Поляковой. Артистка с гордостью показала, как ее старшая дочь играет на синтезаторе и выполняет собственную версию песни российской вокалистки Елены Швец "Мальчики не плачут". Звезда не скрывала своего восторга, заявив, что имеет достойную замену себе.

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"Растет достойная замена! Качает! Рулит, дает эмоцию! Горжусь, Маруся!" – написала Оля Полякова.

Интересно, что школьница не только демонстрирует сильный вокал в ролике, но и артистичность. Мария Полякова меняет мимику и представляет композицию эмоционально, как настоящая артистка.

Это не первый раз Мария Полякова показывает свои вокальные данные. Ранее девочка делилась в блоге роликом, на котором исполнила песню азербайджанского артиста Jony. В то же время Оля Полякова не скрывает: ее дочь занимается вокалом и прекрасно играет на фортепиано и синтезаторе. Вероятно, 14-летняя Мария планирует в будущем превзойти успех своей звездной мамы, которая с легкостью собирает стадионные концерты.