Растяжки на теле: как новый флешмоб в сети пропагандирует любовь к себе

Растяжки на теле могут появиться на теле любой женщины, которая может резко набрать и сбросить вес и от других причин. Все больше моделей и дизайнеров заявляют о том, что это нормальное явление и его не нужно скрывать с помощью фильтров на фото и тому подобное.

Так, пакистанская художница Сара Шакель, которая украшает фотографии блестящей россыпью, создала в социальной сети Instagram страницу, которая называется Glitterstretchmarks.

Читайте также: Украинские бренды Frolov и Sova выпустили коллекцию украшений: средства пойдут на благотворительность

Аккаунт превратился в социальный проект, цель которого помочь женщинам полюбить себя и не стесняться своего тела.

После запуска страницы в сети становится популярным хэштег #glitterstretchmarks, под которым другие девушки также украшают свое тело блестками и показывают это в сети.