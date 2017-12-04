Растяжки на теле: как новый флешмоб в сети пропагандирует любовь к себе

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Растяжки на теле: как новый флешмоб в сети пропагандирует любовь к себе

Растяжки на теле могут появиться на теле любой женщины, которая может резко набрать и сбросить вес и от других причин. Все больше моделей и дизайнеров заявляют о том, что это нормальное явление и его не нужно скрывать с помощью фильтров на фото и тому подобное.

Так, пакистанская художница Сара Шакель, которая украшает фотографии блестящей россыпью, создала в социальной сети Instagram страницу, которая называется Glitterstretchmarks.

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Аккаунт превратился в социальный проект, цель которого помочь женщинам полюбить себя и не стесняться своего тела.

После запуска страницы в сети становится популярным хэштег #glitterstretchmarks, под которым другие девушки также украшают свое тело блестками и показывают это в сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Le Forillon (@leforillon)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sara Shakeel (@sarashakeel)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SONNY TURNER (@sonnyturner___)

 

 

 

 

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Теги: LifeStyle Красота
Источник: LifeStyle 24
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