Эпатажная певица Леди Гага попала в объектив папарацци во время шопинга в Малибу вместе с бойфрендом Майклом Полански. Несмотря на то, что в сети раскритиковали ее растолстевшую фигуру, звезда не спешит изнурять себя диетами и наслаждается любимой едой.

Недавно внешний вид Леди Гаги стал поводом для обсуждения как в социальных сетях, так и в мировой прессе. Первые выходы знаменитости после карантина завершились фатально, ведь на нее посыпался шквал критики за растолстевшую фигуру. Судя по последнему появлению звезды, она не собирается скрывать лишние килограммы за одеждой и не обращает внимания на хейтеров в сети. Фото певицы распространило издание Just Jared.

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В воскресенье, 14 июня, Леди Гагу застали папарацци вместе с бойфрендом Майклом Полански вблизи одного из итальянских ресторанов в Малибу. Влюбленные прихватили немало еды и бутылку вина на ужин, а исполнительница держала в руках несколько пицц.

Образ Леди Гаги

Несмотря на то, что звезда заметно поправилась, она не стесняется своих форм и всячески демонстрирует тело в соблазнительных образах. Для очередного выхода Леди Гага выбрала лосины нюдового цвета с высокой талией и короткий белый топ, который лишь акцентировал на ее животе. Образ завершили коричневые сапожки на каблуке.

Лицо певица скрыла за массивными солнцезащитными очками и защитной маской. Белокурые волосы она собрала в низкий пучок, а из аксессуаров выбрала крупные серьги-кольца. Вывод этого появления Леди Гаги очевиден – никак хейтерам не удастся лишить знаменитость уверенности в себе.