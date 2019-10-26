Раздеться на Хэллоуин: какие провокационные образы готовят звезды на вечеринки в 2019

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Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон / www.gettyimages.com

До празднования Хэллоуина осталось несколько дней! На Западе знаменитости уже начинают готовить "жуткие" образы и посещать вечеринки. Однако в этом году многие звезды надевают на костюмированные вечеринки минимум одежды, чтобы больше подчеркнуть именно сексуальность.

Хэллоуин-2019 будут праздновать в мире в ночь с 31 октября на 1 ноября. Когда-то в древности кельты одевались в самые ужасные костюмы, чтобы отпугивать духов умерших людей, которые, по их мнению, жили в животных целый год с момента смерти.

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Современный Хэллоуин несколько отличается. Люди, которые отмечают этот праздник, одевают эффектные костюмы: страшные или смешные, и развлекаются с друзьями, устраивают фотосессии и пугают прохожих.

Поскольку в этом году жуткий праздник выпадает в ночь с четверга на пятницу, вечеринки и празднования проходят за несколько дней на выходных (25-27 октября).

Многие знаменитости уже имели возможность похвастаться своими костюмами. Редакция LifeStyle 24 собрала для вас подборку самых соблазнительных выходов селебритиз в мире.

Хэллоуин-2019: какие звезды обнажились на костюмированных вечеринках:


Актриса Лаверна Кокс / GC Images


Лотти Мосс / GC Images


Блогерша Кейтлин Картер​ / Getty Images


Деми Роуз / KPPICTURES.CO.UK


Пэрис Хилтон​ / Getty Images

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Пэрис Хилтон Эротика Хэллоуин
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