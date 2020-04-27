Разговоры с нецензурной лексикой: Христина Соловий опровергла образ отличницы

Украинская певица и подопечная Святослава Вакарчука рассказала о бунтарской юности и непростом характере. Христина Соловий, которую ассоциируются с девочкой-отличницей на отечественной сцене, призналась, что когда-то провоцировала конфликты и неоднократно разговоры на повышенных тонах.

Артистка с безупречной репутацией Христина Соловий в интервью для программы "Жизнь известных людей" призналась о конфликтах со сверстниками, которые нередко провоцировала сама. Девушка вспомнила, каким было ее детство и юность, опровергнув образ отличницы, который закрепился за ней еще со времен участия в проектах "Голос страны".

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Христина Соловий отметила, что всегда была смелой и могла отстоять свою позицию. Несмотря на то, что девочка росла в семье хоровых дирижеров, она находит время не только для музыки, но и для эмоциональных выяснений отношений со сверстниками. До драк или физических расправ дело не доходило, но ругательств избегать не удавалось. Именно поэтому звезду оскорбляли ярлыки отличницы и образцовой девушки в начале творческого пути.

Я помню, что мне или я "набивала стрелки", которые проходили за детским садом. Мы не дрались, за волосы никто никого не таскал. Были разговоры на повышенных тонах с нецензурной лексикой,

– рассказала Христина Соловий.

Маму звезды часто вызывали в школу учителя, чтобы сообщить семье о проделках дочери. Однако ее никогда не наказывали, а маму называли "демократической".

Несмотря на всю решимость, Христина не сразу согласилась переехать из родного Львова в столицу. Ей трудно было изменить размеренный образ жизни дома на насыщенный график в Киеве. Именно наставник Святослав Вакарчук вдохновил исполнительницу на кардинальные изменения, ведь стал не только ее продюсером, но и уже во время первой встречи предложил записать собственный альбом.

Мне было трудно больше эмоционально. Я никогда не жила одна, я всегда жила с родителями. Я училась на филологическом, читала книги, ела печенье и запивала чаем и особо не двигалась. А жизнь в столице это постоянный стресс,

– отметила Христина Соловий.